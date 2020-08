Desde el martes los municipales cobran el plus de agosto

A partir del martes 18 de agosto comenzará el pago del plus de $2.000 del mes de agosto para los agentes de la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, según informó en su cuenta de Twitter el intendente Eduardo Tassano, aclarando que el pago se realizaría en tramos, como habitualmente viene realizándose.

Cronograma completo.

El personal bancarizado y no bancarizado cobrará de la siguiente manera:

Martes 18 Trabajadores Neike

Según terminación de DNI: Martes 18: 0, 1 y 2.

Miércoles 19: 3, 4, 5 y 6.

Jueves 20: 7, 8 y 9.

El pago a los agentes no bancarizados y el personal Neike se hará en la Caja Municipal de Préstamos, en Brasil 1269. Para evitar aglomeraciones de personas, podrán concurrir en doble turno de 7:30 a 12:30 y de 16:00 a 20:30.