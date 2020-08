Denuncia le dispararon a la cabeza desde una camioneta policial

Denuncia que le dispararon sin aviso desde una camioneta de la policía provincial que andaba a contramano. Ocurrió el sábado pasadas las 22:00 en el barrio Colombia Granaderos (La Vizcacha). Gustavo Torres estaba volviendo a su hogar después de una compra en el kiosko, por avenida Las Heras y calle Chile, cuando divisó una camioneta negra sin luces ni sirenas, que identificó como un vehículo policial, que venía hacia él de contramano.

Ingresando a la peatonal de su domicilio, escucho dos estruendos y quedó desvanecido unos minutos. Le habían disparado con perdigones de goma.

Investigan los GPS de los móviles policiales para dar con los autores del inexplicable ataque.

El hecho sorprende e indigna. Un changarín de 50 años que vive en el barrio Colombia Granaderos, popularmente conocido como “La Vizcacha”, recibió sin mediar palabras -según su testimonio- disparos con perdigones de goma desde una camioneta de la policía que circulaba a contramano sobre calle Chile el sábado por la noche.

Los disparos, que fueron dirigidos a su cabeza, comprometieron su audición y por poco hacen que pierda la visión.

Tras el inexplicable ataque, los autores del disparo huyeron del lugar, sin asistir al hombre que quedó desvanecido.

“Vivo sobre la peatonal, y de ahí bajé a la calle asfaltada, Chile, para ir hacia la fiambrería que está sobre esa calle a una cuadra. Mi señora me mandó a comprar fiambre y queso para hacer una pizza. Esto fue a eso de las 22:30”, comentó.

“Terminé de comprar y ya volvía, cuando vi la camioneta que venía de frente en contra mano por Chile hacia Las Heras, despacito. No tenía patente, era negra y azul”, detalló.

“Estuve sacando medidas, y yo hice ocho metros desde que subí de la asfaltada hasta la peatonal, cuando de atrás sentí el disparo, que me agarró de perfil. Sonaron dos escopetazos y parece que el segundo me pegó. Es algo que no me imaginé que podía pasar”, resumió sobre lo sucedido.

Las fotografías fueron tomadas el sábado, luego que Gustavo regresara del Hospital Escuela, donde fue atendido. A Torres debieron hacerle siete puntos en la cabeza por la herida provocada por los perdigones de goma que le dispararon. “Tengo la nariz también cosida y la oreja afectada. Tengo turno con el otorrino para que vea si se me desinflama o no. Por una uña no perdí el ojo”, detalló.

“En la espalda y el cuerpo no tengo nada. Me midió a la cabeza”, reflexionó el hombre de 50 años. “Escuché el impacto y caí al suelo como si fuera un muñeco. Los de la camioneta se fueron, se dieron a la fuga”, relató Gustavo Torres. “Cuando escucharon el disparo, salieron mi hijo, mi señora y yo estaba tirado en el piso todo ensangrentado”, agregó.

El hombre aseguró que al menos dos personas fueron testigos de lo ocurrido y le comentaron que vieron cuatro personas dentro de la camioneta y fue uno que viajaba en la parte de atrás el que efectuó los disparos. Los testigos se presentaron en la Comisaría 19ª para relatar lo que observaron.

Pese a un ataque inexplicable, Torres resaltó el accionar de la comisaría de su barrio la seccional 19ª, donde fue a formular la denuncia.

“La 19ª actuó bien; ellos averiguaron y no había ningún llamado al 911 o denuncia de esa zona como para que anduviera la camioneta. Yo no vi quienes eran ni quien me disparó, porque estaban dentro de la camioneta”, sostuvo. “Luego que fuera al hospital, desde la 19ª vinieron a buscarla a mi señora para que haga la denuncia. En la comisaría estaban muy sorprendidos de lo que me había pasado. Nos contó que si hay problemas ellos suelen pedir apoyo a esos grupos, pero que en ese momento no había pasado nada”.

Ahora están revisando los registros de los GPS, porque la mayoría de esas camionetas tiene y ellos aseguran que no son de la comisaría”, dijo Torres confirmando que ya tiene representación legal y que su abogado alista todo para realizar hoy la denuncia ante la fiscalía.