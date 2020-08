De aquí para allá: la odisea de un policía infectado

Fuerte relato en los medios de prensa Radio Best (100.7) y Noticias Taragüí de la esposa del policía que se encuentra grave, infectado por Covid-19.

El sargento ayudante de la Comisaria Décima, que contrajo coronavirus, empezó con síntomas el 18 de agosto cuando presentó dolor en el cuerpo y fiebre. Ocurriría unos 8 días antes que se comunicará oficialmente que dio positivo.

Primero fue a una salita y le pusieron un calmante. Posteriormente lo mandaron al Laboratorio Central para que se haga los análisis, pero la temperatura nunca bajaba.

La mujer dijo que estuvieron 6 días encerrados su casa.

El día 23 de agosto fueron a una salita de primeros auxilios. Y desde esa noche recorrieron tres hospitales con una ambulancia, mientras su salud empeoraba.

En el Hospital Llano no le dieron los resultados.

En el Hospital de Campaña no le quisieron atender.

Regresaron al Hospital Llano, sin admisión de nuevo.

Terminaron yendo al Centro Médico donde no había camas.

Finalmente volvieron a su domicilio. Hasta que por Emergencia lo ingresaron al Hospital de Campaña.

Actualmente se encuentra en estado reservado.

Durante todo el periplo, a su esposa nunca le dijeron que su marido estaba afectado por el virus. Se enteró por la prensa.