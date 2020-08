Cuando deje el fútbol vuelvo a Bella Vista

El delantero correntino José “El Pepe” Sand visitó nuestra ciudad, y en declaraciones radiales habló de su presente y de la posibilidad latente del retiro. “Sigo al menos hasta fin de año”, ratificó.

“Nunca paré de entrenar, hice 15 días de cuarentena cuando recién arrancó, pero después ya me fui al campo con mi hermano para seguir en buen estado físico”, dijo Pepe Sand, el veterano delantero correntino ídolo en Lanús.

Respecto a la renovación con el club del sur de Buenos Aires, comentó que “un año más voy a estar, es lindo porque voy a terminar mi carrera ahí”.

Cuál es la clave para seguir a los 40 años jugando a pleno, El Pepe Sand confió que “seguir entrenando y comer sano es la clave, me siento bien, estuve entrenando a pleno en estos cuatro meses”.

Sobre su última temporada en Lanús y se retira, el bellavistense admitió que “es la última, me parece que ya me retiro, si me va muy bien podemos estirar seis meses más”. Qué hará después de retirarse, afirmó que “después a Bella Vista, a mi ciudad querida”.

De su costado solidario, Pepe Sand describió que “ya viene de familia, mi viejo siempre en el barrio Norte tuvo su lado social, cuando llegué de Buenos Aires, hablamos con mi hermano y decidimos que era hora de ayudar a la gente, hacemos arroz con pollo toda la semana, en barrios diferentes, juntamos ropas y pudimos entregar un poco de abrigo. Estoy muy contento, tengo un par de proyectos que quiero lograr”.

Si se anima a jugar algún partido con los vecinos de barrio Norte, el delantero de Lanús, afirmó que “algunos partiditos podemos jugar en barrio Norte, seguro”.