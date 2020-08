Cuadrillas de bomberos al borde de sus fuerzas

Por los incendios en Corrientes advierten que “las cuadrillas de bomberos están al borde de sus fuerzas”. “La situación es más que compleja”, advirtió el director de Defensa Civil de la Provincia, Eulogio Márquez, al referirse a los distintos focos de incendios que están afectando a Corrientes. Informó que “la reserva provincial de San Cayetano se quemó más del 60%”. Hoy la situación es más delicada en zona de Tatacuá.

“La situación es cada vez más delicada. Es increíble el comportamiento de la gente, porque los incendios no se producen por un rayo, por un fenómeno, o por magia; son por la irresponsabilidad de la gente”, sintetizó Ohio Márquez, al evaluar la difícil situación que se vive en Corrientes.

El director de Defensa Civil puntualizó que en la noche del martes “tuvimos un foco importante en Medrano y Cangalllo, otro en el 17 de Agosto, otro en la reserva de Santa Catalina. Y a eso se suma lo ocurrido en la reserva provincial de San Cayetano, que se incendió en un 60%”.

Márquez precisó que “hoy la situación es muy preocupante en Tatacuá. Allí tenemos 4 puntos muy complicados: tres forestales, y uno de pastizales”.

Advirtió que “tenemos hombres cansados y veremos cómo hacemos los relevos. Esa es la situación más compleja. Se hace muy difícil la rotación. Los jefes de cuerpos nos dicen que no tienen más tropas. Y lo preocupante es que esto no viene desde ayer. Se da desde hace muchos días. Estamos al borde de nuestras fuerzas”.

Márquez informó que “desde fines del año pasado desde Nación retiraron los aviones hidrantes. Hay un argumento financiero y que debían volver a llamar a licitación. Mientras tanto, luchamos en total desventaja. Las pérdidas son enormes”, cerró.