Confirman otras 209 muertes y 7.663 casos en 24 horas

Por la pandemia del Coronavirus en Argentina, confirmaron 209 nuevas muertes y 7.663 casos en las últimas 24 horas. El total de infectados asciende a 268.574 y los fallecidos ya son 5.213. El Ministerio de Salud de la Nación confirmó este miércoles que durante las últimas 24 horas se registraron 209 muertes y 7.663 nuevos casos positivos por coronavirus.

El total de infectados en todo el país asciende a 268.574 y las víctimas fatales suman 5.213.

Desde el último reporte emitido se registraron 84 nuevas muertes: 39 hombres, 30 residentes en la provincia de Buenos Aires, nueve en la ciudad de Buenos Aires; y 44 mujeres; 25 residentes en la provincia de Buenos Aires, 17 en la ciudad de Buenos Aires, una en Tierra del Fuego y una en Mendoza. Una persona fallecida, residente en la provincia de Buenos Aires, no registra dato de sexo.

Durante la jornada del martes fueron realizadas 19.174 nuevas muestras y desde el inicio del brote se realizaron 891.817 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 19.653,6 muestras por millón de habitantes. El total de altas es de 187.283 personas.

El número de casos descartados hasta ayer es de 501.652 (por laboratorio y por criterio clínico/ epidemiológico).

“Al 3 de agosto, de los 206.730 confirmados, 29.612 eran mayores de 60 casos, un 14,3%; pero de los 3.813 fallecidos, 3.121 son mayores es decir, el 81,9%. La letalidad en mayores de 60 años es de 10,5%”, dijo Carla Vizzotti, secretaria de Acceso a la Salud de la Nación.

Señaló que ese 1,9% de letalidad es “un porcentaje bajo, un numero estable” que se mide con relación a los infectados. Confirmó que la Argentina superó a México y a Ecuador en incidencia de la enfermedad pero que “la mortalidad por millón de habitantes sigue por debajo de la mayoría de los países de la región”, con un aumento que “no es tan acelerado” y permite que “el sistema de salud siga dando respuestas”.

La secretaria destacó que Jujuy ayer reportó más de 300 casos, el 4,5 del total del país y un récord para esa jurisdicción en un sólo día.

En el informe matutino se precisó que un total de 1.585 personas cursan la enfermedad en unidades de terapia intensiva en todo el país, de las cuales 83,2% lo hacen en centros de salud de la Ciudad y de la provincia de Buenos Aires. La ocupación de camas de cuidados intensivos, más allá de la dolencia que explique la internación del paciente, a nivel nacional promedia el 58,2%, mientras que en el AMBA llega al 68,6%.

El índice de positividad, que mide la cantidad de casos hallados sobre test realizados, ayer se ubicó en 44,1% promedio país, 36,1% en la Ciudad y 49,8% en la provincia de Buenos Aires.

Sobre el creciente número de fallecidos en las últimas horas, Vizzotti aclaró que puede haber diferencia entre la fecha de muerte y cuando se reporta el deceso, pero pidió no perder de vista que “esa persona no es un número y tampoco lo es toda su familia”.

“Podría haber un anuncio mucho más fuerte del Presidente. Espérenlo con ansiedad porque va a ser una muy buena noticia”, aseguró Ginés González García, ministro de Salud de la Nación, respecto al COVID-19 luego de recorrer -este mediodía- el municipio bonaerense de La Matanza, junto al intendente Fernando Espinoza.