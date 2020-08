“Colores del Noroeste” muestra internacional de joven artista correntino

A través de la Subsecretaría de Cultura, la municipalidad de Corrientes desarrolló la primera muestra virtual internacional denominada “Colores del Noroeste”, del joven artista Aníbal José Verrastro, un correntino residente en Canadá.

La exposición de imágenes se transmitió en la tarde de este jueves Vía Zoom, presentada en la Embajada Argentina en la ciudad de Montreal. En nuestro medio, la moderación estuvo a cargo de Alexis Dabat.

Por Zoom a partir de las 19:00, se presentó la primera muestra virtual internacional en la municipalidad de Corrientes, correspondiente al artista correntino Aníbal Verrastro que reside en Canadá.

“Se cumplió con la enorme expectativa que había para lo que iba a ser la primera muestra internacional en la modalidad Zoom. Es un gusto poder compartir imágenes de la Argentina a través del trabajo de un joven correntino que vive en Canadá”, valoró el subsecretario de Cultura.

José Sand comentó que con esta propuesta la comunidad se suma “al objetivo que tiene la gestión encabezada por el intendente Tassano que es la de acompañar a los talentos artísticos en las distintas expresiones”. Señaló que “esta modalidad virtual nos acerca y sobre todo podemos compartir las obras de artistas correntinos que están en otros lugares del mundo”.

COLORES DEL NOROESTE ARGENTINO

“Allá por el 2008, mi primer viaje, mi primer recorrido, mi primera impresión, mi primer contacto con esa región del Noroeste de nuestro país. Durante este viaje tuve una particular revelación; que me despertó una curiosidad instantánea, que iba aumentándose con el paso del recorrido”, explicó el artista Verrastro respecto a sus imágenes captadas.

“Esa curiosidad infinita e intrínseca fue dominándome cada vez más, llevándome hacia ese paisaje puneño, hacia esa cultura andina que a veces ignoramos o, solamente por falta de información, no la apreciamos. Entonces decidí interiorizarme cada vez más, leyendo e investigando los lugares más inhóspitos de esa región”, continuó su relato Aníbal.

Así surgió su proyecto personal “En busca del Tesoro Fotográfico”, que incluye aventuras, recorridos, viajes de sitios conocidos y/o turísticos, pero además de lugares inhóspitos y desolados de cada región visitada.

Parte de esta aventura fue compartida hoy por este destacado artista correntino.