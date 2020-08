Cierra una calle desafiando al INVICO porque “es suya”

En la localidad de Santo Tomé, un hombre asegura que son 800 metros cuadrados los que están en juego y su postura es no perder sus derechos. El vecino tomó la decisión de cercar con alambre parte de una calle, porque afirma que ese lugar es de su propiedad y que allí, el INVICO tiene planificada la construcción de viviendas.

El particular hecho se da en el barrio Raúl Alfonsín de esa localidad correntina. El involucrado es un hombre de apellido Regalado, quien asegura que son 800 metros cuadrados los que están en juego y su postura es no perder sus derechos, hasta asevero que la calle fue emplazada en su hectárea.

En Santo Tomé indican que la familia del señor Regalado planteó la situación ante la Provincia y la Municipalidad, pero nunca tuvo un desenlace a su favor.