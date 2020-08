Caso Santín: protección judicial para un abusador sexual

Las últimas semanas se conocieron condenas por abuso sexual, y otras causas por igual delito, entraron a debate horas atrás. Sin embargo, el caso de Rubén Guillermo Santín, a quien en el 2008 se le descubrió que abusaba sexualmente de su propio hijo, en ese entonces de 4 años, desde hace casi 8 años que espera, que el Tribunal que lo debe juzgar, ponga fecha para el juicio oral.

La protección judicial es evidente.

Santín, fue a quien Hernán Marcelo Laslo le compraría la sucesión de su casa paterna en el barrio Camba Cuá, para posteriormente donarla al ex gobernador Horacio Ricardo Colombi. Actualmente tiene una condena por alimentos de 2 años en suspenso. Una requisitoria judicial que nunca cumplió. Fue multado con el 50% de un salario mínimo vital y móvil. Apeló a una instancia mayor, pero el Superior Tribunal de Justicia le confirmó la sentencia.

Ahora en tres días deberá mostrar que pagó la sanción por el incumplimiento. Algo que tampoco podrá demostrar, y debería inmediatamente ir a prisión, paradójicamente, por no cumplir con los alimentos del hijo que abuso hace 12 años y que extrañamente todavía no fue condenado y permanece en libertad.