Carta al ministro de Salud de Corrientes

Los que suscriben, profesionales del Hospital Público, asisten azorados a la determinación tomada en la fecha por el Ministerio de Salud Pública, con la connivencia del sector privado, en la que de manera arbitraria y en nombre de la crisis epidemiológica, sé nos obliga a abandonar los pacientes, que controlamos en las instituciones privadas como públicas, violando el derecho del paciente a ser atendido por el profesional que lo controla.

En el caso particular de las pacientes obstétricas, recordemos que son controladas durante nueve meses por un mismo profesional, algunas de las cuales incluso son de riesgo y en las que se establece un vínculo, que hoy se nos obliga a abandonar, mientras se nos dice que la responsabilidad médica es indelegable. Si contar que luego del nacimiento el Pediatra o Neonatólogo a cargo debe continuar controlando a dicho paciente recién nacido que puede presentar complicaciones en transición a la vida extrauterina.

Sin dejar del lado que para llevar a cabo cada uno de nuestros actos nos solo dependemos de nuestros conocimientos sino además dependemos de personal de enfermería, kinesiología, laboratorio, oftalmología y otras especialidades y Pesquisa neonatal, los cuales muchos de ellos carecen de contrato, se encuentran tercerizados y es de vital importancia que continúen con su actividad dentro de las instituciones.

La situación de los sueldos, de los profesionales de la salud de Corrientes, desde hace mucho tiempo viene sufriendo un grave deterioro, lo que nos ha llevado en muchas oportunidades a hacer reclamos públicos, incluso realizando numerosas movilizaciones, sin que se pueda modificar nuestra situación.

Es por todos sabido, la inversión que implica llegar a ser mano de obra calificada y a su vez mantenernos actualizados; este gasto se hace imposible solo con el empleo público, esto nos llevó al pluriempleo, tan mencionado últimamente como si fuera una novedad o un placer para el empleado, a pesar de lo cual hemos siempre respondido, cada vez que se nos requirió, con responsabilidad, cubriendo todas las necesidades de la población hospitalaria.

Hoy nuestra Provincia se encuentra en Fase V de acuerdo al informe epidemiológico del ministerio y el gobierno. Esto implica ver personas en todos los lugares públicos como los bares, restaurantes, shopping, gimnasios, costanera, plazas, peatonales e incluso Turismo interno sin ningún tipo de restricción. Por el contrario a los trabajadores de la salud se nos coloca en una fase de restricción, donde se nos obliga a no asistir a los pacientes que controlamos en las instituciones tanto públicas como privadas, por 10 días de manera alterna, y condicionadas al resultado de un hisopado.

Esta decisión se toma sin siquiera haber consensuados con los trabajadores del sector Hospitalario, nosocomio este que siempre presto compromiso en la lucha contra el Covid, desde el primer momento.

Por todo lo expuesto, solicitamos se dé marcha atrás de carácter inmediato el Acuerdo Articulado Público- Privada (Covid 19) ya que quebranta de manera soslayable el acto médico en su definición, llevando con él la posibilidad de posibles futuras demandas legales, que no serán solventadas por el Ministerio. Por eso le hacemos saber nuestro enfático rechazo y repudio a tal medida como un aviso previo a futuras medidas de mayor concientización en el ministerio.

Sin otro particular y al aguardo de una favorable respuesta lo saludamos con respeto.