Cardozo advirtió que “podemos tener circulación comunitaria”

El ministro de Salud Pública Ricardo Cardozo, se refirió a la situación de Corrientes, con respecto a la pandemia de coronavirus. Existe la posibilidad que haya circulación comunitaria del virus en la Provincia, atendiendo que “estamos en una fase de duplicación de casos, la situación está controla, pero esto es dinámico”.

Se quejó que “la población que tiene mayor capacidad intelectual y recursos es a la que les cuesta cumplir y es más fácil trabajar en los barrios periféricos”.

El ministro destacó que “no hay circulación viral porque tenemos la trazabilidad de los contagios” en Corrientes, pero que también “en todo el país están aumentando los casos y lo que en el AMBA se dice que se ameseta, en realidad no está bajando sino que se mantiene muy arriba”.

En el interior se incrementan los contagios, pero Corrientes tiene una situación más favorable que otros territorios. En cuanto a la aparición de casos en la Provincia, relató que “las cosas ocurren porque no cumplimos con las premisas que pregonamos”. Recordó que anteriormente se registraron brotes en conglomerados en Corrientes, pero por ahora “la situación está controlada, aunque esto es dinámico, cambia”, con lo cual no descartó que “podemos tener circulación comunitaria, hoy no pero no se descarta”.

En cuanto a la posibilidad de retroceder de fase, adelantó que “dependerá de los números y si aumentan los casos, se va a considerar el riesgo y se va a cambiar”. Por ahora ratificó que Corrientes sigue en Fase 5, aunque se quejó de que “la población que tiene más capacidad intelectual, más recursos, son los que no cumplen o les cuesta cumplir las recomendaciones y es más fácil trabajar en los barrios periféricos porque cuando tomamos medidas, las cumplen”.