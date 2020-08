Barrio Pio X: Una patota ingresó a su casa y apuñaló a su primo

Ocurrió en en una fiesta ilegal del barrio Pio X. Matías Sotelo lucha por su vida luego que el sábado recibió una puñalada en la zona del tórax, cerca del corazón. “Todos los fines de semana hay fiesta, la policía pasa y mira no más”, denunció una familiar de la víctima quién cuestionó que hasta el momento no haya ningún detenido.

El sábado, alrededor de las 20:00, se produjo una gresca entre un grupo de personas que se encontraban reunidas en una vivienda del barrio Pío X, ingiriendo bebidas alcohólicas.

La víctima es Matias Sotelo, un joven de 28 años que por estas horas pelea por su vida en el Hospital Escuela. “Está en estado crítico, estamos esperando su evolución”, comentó desde Sudamericana, Antonella, prima de la víctima.

“Los vecinos estaban de fiesta, hubo más de 20 personas. Estuvo un grupo tocando. Casi todos los fines de semana hay fiesta, la policía pasa y mira no más”, resumió.

“La discusión comenzó con una de las hijas más chica, entonces entraron más de 10 hombres a mi casa, mi primo se acerca a preguntar qué pasa y ahí uno le hincó”, sentenció.

El hecho se produjo en una casa ubicada por Pasaje Las Flores 2800. En pelea lo apuñalaron en la zona del tórax, cerca del corazón. “La denuncia se hizo en la Comisaría 12ª, pero hasta el momento no hay detenidos y la policía no nos dice nada”, cerró.