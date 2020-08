Asamblea del sábado deja al descubierto áspera interna en el PRO

Hierve la interna del PRO en Corrientes. Acusan a la diputada nacional Ingrid Jetter de manipular la asamblea del último sábado.

A través de las redes sociales, una de las miembros del Consejo Provincial, Milagros Collinet, la acusó de fraudulenta.

Vía telefónica se comunicaron con Patricia Bullrich, presidente a nivel nacional, para que ponga orden en la caliente convención virtual.

Reprocharon a Jetter, quien manejó el cónclave a través de un zoom, de no dejar participar a los asambleístas que no le respondían internamente.

Tanto que la actual presidente partidaria, la diputada nacional Sofía Brambilla, tuvo que lidiar bastante para poder participar.

Sin quórum se rechazó el balance de la gestión de Raúl Schiavi, actual ministro de Industria de la provincia.

La ex intendente de Riachuelo para acomodar la desprolijidad, dijo que no sabía utilizar demasiado la plataforma.

Hoy ambas legisladoras se reunieron por separado con el gobernador Gustavo Valdés.

Brambilla, es una de las potables aspirantes a la vicegobernación del oficialismo gobernante.