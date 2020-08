Alumnos secundarios rendirán dos exámenes para pasar de año

Una de las pruebas corresponderá a cada escuela mientras que la otra será de instancia provincial. La medida fue confirmada por la directora de Nivel Superior, Práxedes López.

“La discusión no es si un alumno pasa o no de curso. Lo importante es evaluar si aprendió y cómo”, sostuvo.

“Hemos determinado dos evaluaciones: una de carácter institucional que ya se está generando en las instituciones, orientada a cada una de las materias del nivel secundario y la otra será de instancia jurisdiccional que será la que acreditará los saberes para promover a los alumnos”, explicó.

Con respecto a la finalidad de la evaluación institucional, Práxedes López señaló que se busca conocer materia por materia, “qué contenidos abordaron, cómo lo hicieron y también la detección de los alumnos con los que no pudimos tener conexión”.

“El examen institucional se tomará en la primera quincena de septiembre y el jurisdiccional será en noviembre”.

El primero, quedará a criterio del docente de acuerdo al contenido dado durante el año, mientras que el segundo tendrá contenidos generales para todos.

Sobre este punto, la directora del Nivel superior confirmó que a los estudiantes “se llegó de una u otra manera, ya sea de manera virtual o por cuadernillo”.

Aseguró que tiene registro de alumnos que perdieron la conexión en algún momento y se maneja la posibilidad de poder rendir un examen durante el mes de febrero o marzo.