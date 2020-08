Hijos del poder, alcohol y drogas pesadas: orden de callar la fiesta electrónica

Ya no es noticia. Se acallaron las voces de repudio por la fiesta electrónica que se inició el sábado y terminó en la madrugada del domingo por la irrupción de la policía, donde estuvieron más de 300 personas descontroladas.

Entre ellas, familiares directos de actuales funcionarios del gobierno provincial y como así también de reconocidos empresarios.

Aseguran que sobraron el alcohol y las drogas pesadas.



Un evento musical del que muchos tenían conocimiento de su realización y que, por esas raras cosas del destino, dejaron que se haga.

Tras ocupar las principales portadas de los medios de prensa más importantes de Corrientes, hoy ya casi no aparece ni una línea del controvertido acontecimiento.

Hay orden de acallar todo.

La lista de los asistentes, previamente depurada por el poder de turno para tachar nombres que complicarían su imagen política, permanece por el momento tan ocultos como los Expedientes X.

Ahora todo está en manos de la justicia, la misma que dijo saber qué ocurriría la fiesta, pero que no la interrumpió de antemano poniendo en riesgo a mucha gente.

Dicen que los asistentes pagarán una multa, y se piensa en una probatión (tarea comunitaria) que, seguramente, nadie aceptará.