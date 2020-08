Abogados reprochan declaraciones de un miembro de la policía provincial

El Colegio Público de Abogados de la Primera Circunscripción Judicial de Corrientes emitió un comunicado manifestando su preocupación por las declaraciones vertidas por un miembro de la fuerza policial, y posterior embate que desde redes sociales viene sufriendo el abogado matriculado, en su rol de defensor penal, doctor Jorge Adrián Barboza.

También se envió una nota al ministro de Seguridad de la Provincia, Dr. Juan José López Desimoni, llamando a la reflexión e instando a deponer todo tipo de agresiones y descalificaciones para trabajar en la construcción de una sociedad armónica en la que impere la justicia, la solidaridad, la equidad, la libertad y la dignidad, con plena vigencia de valores tales como la tolerancia y el respeto mutuo, personal y colectivo, hacia las instituciones democráticas y republicanas de gobierno, como fundamento para la superación de toda crisis.

COMUNICADO

El Colegio Público de Abogados de la Primera Circunscripción Judicial de Corrientes expresa su profunda preocupación por el cariz de las declaraciones vertidas por un miembro de la fuerza policial, y el posterior embate que desde redes sociales viene sufriendo uno de nuestros matriculados en su rol de defensor penal, por lo que manifestamos nuestra expresa solidaridad con el profesional Jorge Adrián Barboza.

Este Colegio entiende que tales declaraciones son impropias de la mesura que debe tener todo funcionario público y afectan el respeto y consideración que en el ejercicio de la profesión se le debe al abogado.

Toda manifestación que conlleve una injusta difamación hacia el ejercicio profesional de la abogacía en general y a quienes, como en este caso, tienen a su cargo una defensa penal ejerciendo la representación y defensa de derechos de terceros que le son confiados, merecen el reproche firme de este Colegio.

Repudiamos enfáticamente todo acto que directa o indirecta, expresa o veladamente restrinja el libre ejercicio de la profesión de abogado y que afecte con ello el elemental e indispensable derecho de acceso a la justicia y las garantías de inviolabilidad de la defensa en juicio.

Una vez más nos vemos en la obligación de reprobar este tipo de manifestaciones, tal como lo venimos haciendo en reiteradas ocasiones, cuando desde algún sector, se pretende de una u otra forma desacreditar la profesión del abogado y se constituye ese hecho en un atentado que conlleva limitaciones y difamaciones al ejercicio de la abogacía.

De ningún modo, la actividad del abogado puede ser despreciada y atribuida como el origen de los males. No debe atacarse a la abogacía por el solo hecho de ser el Abogado la persona llamada por otro en su auxilio, para que defienda y ampare sus derechos esenciales, garantizándole con su intervención profesional el acceso a un proceso justo y con plena vigencia de las garantías constitucionales.

Si bien, el accionar diario del abogado puede perturbar intereses sectoriales, ello de ninguna manera justifica denostar la noble tarea del abogado en la defensa de la plena y efectiva vigencia de la ley.

En cuanto a los hechos denunciados ser sufridos por sus representados, no es de competencia de este Colegio emitir algún tipo de pronunciamiento, ya que será la investigación judicial quien determinará si existe algún tipo de responsabilidad penal que eventualmente merezcan o no el reproche estatal.

Es en estos tiempos de restricciones al ejercicio de los derechos ciudadanos por la situación de Emergencia Sanitaria por la Pandemia de Covid-19, en el que los abogados debemos ser celosos custodios de que estas restricciones se correspondan con el marco constitucional vigente, y ser vigiladores activos de la plena vigencia del estado de derecho.

En consecuencia, reiteramos y revalidamos a la Abogacía y a la función del Abogado como herramienta eficaz y necesaria para el afianzamiento y consolidación del estado de derecho y el pleno ejercicio de las libertades y derechos ciudadanos.

Para finalizar, llamamos pues a la reflexión e instamos a deponer todo tipo de agresiones y descalificaciones como las que motivan este pronunciamiento, invitando a trabajar en la construcción de una sociedad armónica, en la que impere la justicia, la solidaridad, la equidad, la libertad y la dignidad, con plena vigencia de valores tales como la tolerancia y el respeto mutuo, personal y colectivo, hacia las instituciones democráticas y republicanas de gobierno, como fundamento para la superación de toda crisis y para que podamos lograr el anhelado orden y paz social.

Colegio Público de Abogados de la Primera Circunscripción Judicial de Corrientes. Agosto de 2020.