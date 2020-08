20 correntinos positivos en otro barco con COVID-19

Otro pesquero con trabajadores correntinos a bordo, con infectados de Covid-19. De una tripulación de 40 hombres, 20 son portadores. Se trata del Atlántico 1, embarcación que pertenece a la misma empresa dueña del Tangonero Aresit, donde nueve mercantes oriundos de nuestra provincia dieron coronavirus positivo durante el último fin de semana.

En principio, en un test rápido, fueron 15 los posibles afectados, y aún falta una nueva evaluación para saber fehacientemente, qué cantidad de infectados hay.

Al Atlántico 1 no lo dejaron amarrar en ningún puerto en la zona de la Patagonia, y tuvo que poner proa hacia la capital argentina.

En otro buque, el Taiberón 2, también perteneciente a la firma Pesquera Deseado con embarcadizos de Corrientes a bordo, tras los hisopados que se realizaron en Buenos Aires, no registró hasta el momento, contagiados de coronavirus. Aún faltarían otros estudios. Tras amarrar en Puerto Madryn, no se permite que nadie suba ni baje del barco.

En el mes de julio, en el pesquero Etchizen Maru, que amarró en Ushuaia, tres marinos de Corrientes habían contraído el virus, siendo los primeros casos.