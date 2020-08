19 nuevas muertes por Coronavirus en la Argentina

El Ministerio de Salud de La Nación dio su parte diario sobre el estado de avance del virus en nuestro país, siendo 19 las nuevas muertes en las últimas 24 horas y suman 3.667 las víctimas del virus. Hasta el momento, se registraron 201.919 contagios y 91.302 lograron superar la enfermedad.

En las Unidades de Terapia Intensiva (UTI) del país hay 1122 pacientes internados con COVID-19. El 84% se concentra en centros de salud de la Ciudad y provincia de Buenos Aires.

La ocupación general de camas intensivas en el país es del 55%. En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) asciende al 65%. Las últimas víctimas fatales informadas son cuatro hombres y cuatro mujeres de la provincia de Buenos Aires; un hombre y dos mujeres de Chaco; y tres hombres de la Ciudad de Buenos Aires, tres de Mendoza y dos de Neuquén.

De los 5376 nuevos casos detectados, el 89% se concentró en el AMBA. La provincia de Buenos Aires informó 3797 y la Ciudad 971. Entre las provincias que más contagios reportaron figuran Tierra del Fuego, con 96; Mendoza, con 95; Córdoba, con 87; Santa Fe, con 78; y Río Negro, con 56. No hay jurisdicciones que no hayan confirmado casos en los últimos 14 días.

La secretaria de Acceso a la Salud Carla Vizzotti remarcó durante el informe de este lunes que el porcentaje relacionado al total de los contagios va disminuyendo en el AMBA. Esto no quiere decir que haya menos casos, sino porque están aumentando en el resto del país.

“Lo mismo sucede con las camas de terapia intensiva. Esas 1.122 personas que tienen confirmado el Sars-Cov-2 es el 83,7% porque están aumentando en otras provincias”, detalló.

CHACO

Con relación al brote en el Chaco, que llegó a estar detrás de AMBA como la provincia con más casos positivos, este domingo confirmó 33 casos y “está en una meseta, en disminución”. El 55% de los contagios fueron producto de la circulación comunitaria del virus, que se detectó en el AMBA, y algunas ciudades de Chaco, Río Negro, Mendoza y Santa Fe. En el resto de las provincias, los brotes se dieron por conglomerado.

Este domingo fueron realizadas 11.900 nuevas muestras y desde el inicio de la pandemia se hicieron 747.907 test para esta enfermedad, con 428.344 casos sospechosos descartados.