166 muertes y otros 4.824 casos de Coronavirus en Argentina

Los números no se detienen en la pandemia del Coronavirus en la Argentina, sobre el cierre de este día se confirmaron 166 muertes y 4.824 nuevos casos en las últimas 24 horas. El domingo se superaron los 200 mil contagios. La provincia de Buenos Aires es la que suma más infectados.

A cuatro meses y medio del comienzo de la cuarentena por coronavirus, el Ministerio de Salud de la Nación informó que este lunes se registraron 4.824 nuevos contagios y que los fallecidos fueron 166.

Por la mañana la cartera sanitaria comunicó que se registraron 19 muertes. 13 hombres, cuatro de la provincia de Buenos Aires; tres en la Ciudad de Buenos Aires; uno del Chaco; tres de Mendoza; dos de Neuquén; y 6 mujeres; cuatro bonaerenses; y dos del Chaco.

Durante el domingo fueron realizadas 11.900 nuevas muestras y desde el inicio del brote se realizaron 747.907 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, que equivale a 16.482,2 muestras por millón de habitantes.

En tanto la Organización Mundial de la Salud puso paños fríos a la búsqueda de una cura para esta enfermedad. Desde la institución lanzaron una dura advertencia al asegurar que esa investigación es esperanzadora, pero “puede que nunca haya una panacea contra esta pandemia”.

“Varias vacunas se encuentran en la fase tres de las pruebas clínicas y todos esperamos que de ellas salgan vacunas eficaces que ayuden a que la gente no se infecte, pero ahora mismo no hay una panacea, y quizá no la haya nunca”, admitió el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en rueda de prensa.

A nivel mundial, la cifra de infectados ya supera los 17.660.00 casos, de los cuales 262.00 fueron identificados en las últimas 24 horas. La letalidad del 3,8%.

En América hay 9.476.000 infectados por coronavirus, lo que representa el 47,7%. Argentina agrupa el 2% del total de los casos continentales, Brasil, el 28,1% y Estados Unidos, el 48,2%. La letalidad es de 3,8%.