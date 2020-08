La paridad de género que asusta

Se retrasa el debate por la Paridad. Cuenta regresiva para un proyecto que pone en jaque la reelección de legisladores. Restan 12 sesiones ordinarias para una eventual sanción de la iniciativa remitida por el Gobierno. El expediente está estancado en las comisiones de Diputados. En 2021, 20 legisladores concluyen su mandato: sólo 5 son mujeres.

El jueves 3 de septiembre se cumplirán dos meses que el gobernador Gustavo Valdés volvió a remitir los proyectos de paridad de género y voto joven a la Legislatura. La iniciativa sigue estancada en las comisiones de la Cámara de Diputados y rige una cuenta regresiva para una hipotética sanción, pues desde el mes que viene sólo restarán 12 sesiones ordinarias. Si no se convierte en ley este año, será difícil su vigencia durante el proceso electoral 2021.

¿Pero qué sucedería si sancionara la ley y entrara en vigencia? Muchos de los legisladores, cuyos mandatos caducan, tendrían serias complicaciones para lograr una reelección. Sólo en la Cámara Baja, de los 15 diputados que deberán abandonar sus bancas, 11 son hombres y apenas cuatro mujeres. Si se aplicara la paridad de género, muchos de esos 11 diputados no lograrían refichar.

De los 15 que caducan sus mandatos, 10 conformaron la lista de Encuentro por Corrientes en 2017 (tres mujeres); tres son peronistas de paladar negro y dos (Ana Pereira y Diego Pellegrini) ex aliados del PJ.

En el Senado la situación no es muy distinta. De los cinco que deben retirarse, cuatros son hombres Daniel Alterats, Rubén Bassi, ambos del PJ; Noel Breard y David Dos Santos, radicales. Graciela Insaurralde es la única mujer que concluye mandato. Con la paridad, la mitad de esos 13 legisladores hombres deberían ser reemplazados por mujeres.

De aprobarse la paridad de género, el 50 por ciento de las listas de postulantes deberán ser mujeres e inscribirse de manera intercalada, es decir 7 o 8 en Diputados y 2 o 3 en el Senado. Cualquiera sea el resultado de los comicios el 50 por ciento de los electos serían mujeres y cambiaría totalmente la conformación de ambas cámaras legislativas.

Hoy en Diputados, sólo hay nueve mujeres de un total de 30 legisladores y en el Senado, cuatro de un total de 15 senadores.

LEGISLADORES MODERNOS

Sobre la demora en el tratamiento de las iniciativas, Valdés dijo: “los conozco (a los legisladores), así que habría que preguntar qué dicen ellos. Los proyectos están mandados y son los legisladores los que deben responder porque no lo tratan. Hay que tener legisladores con mente abierta y moderna. Son ellos los que deben dar el debate. En líneas generales, creo que hay que dar el debate”.

RECLAMO DE LA OPOSICIÓN

A través del documento titulado “Consagrar derechos es prioridad” los legisladores provinciales César Acevedo, Miguel Arias, Alicia Meixner, Félix Pacayut, José Mórtola, Marcos Bassi, Marcos Otaño demandaron al oficialismo “debate institucional” y manifiestan “voluntad de alcanzar los consensos parlamentarios necesarios para consagrar, cuanto antes, este derecho que es conquista exclusiva de las mujeres y su lucha solidaria”, en referencia a una ley provincial de paridad de género.

Desde el Partido Justicialista y el Frente de Todos Corrientes remarcan la “coherencia en esta demanda, habiendo presentado nuevamente este año nuestro bloque un proyecto de ley de paridad de género para todos los poderes y todos los ámbitos del Estado Provincial”.

Los diputados del Frente de Todos advierten “contradicciones” de legisladores y legisladoras de la alianza gobernante ECO Cambiemos, quienes “presentan proyectos relativos a la paridad de género, pero al mismo tiempo declaran que no es un tema prioritario, dilatan procesos institucionales y, por sus diferencias internas, ponen en riesgo la materialización de derechos para las mujeres”.

“No somos ni seremos funcionales a las diferencias internas de la mayoría oficialista de ECO-Cambiemos, quienes, utilizando el argumento de la falta de consenso legislativo, siguen dilatando el tratamiento y la aprobación de una ley de paridad de género, derecho que el oficialismo gobernante le viene negando sistemáticamente a las mujeres de Corrientes”, señala el documento.

Los legisladores provinciales Tatín Acevedo, Miguel Arias, Alicia Meixner, Félix Pacayut, José Mórtola, Marcos Bassi, Marcos Otaño señalan que “el reloj de la historia no puede seguir atrasando en Corrientes. Es necesario sancionar, promulgar y operativizar una ley de paridad de género en Corrientes antes de las próximas elecciones y desde el Frente de Todos estamos dispuestos/as a hacer los mejores aportes para consagrar en una legislación local lo que ya es una conquista social, política y cultural de las mujeres en la Argentina y en buena parte del mundo”.