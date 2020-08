11.717 contagios y 222 muertes en 24 horas por Coronavirus

Después de 161 días de cuarentena se registraron 11.717 contagios y 222 muertes en solo 24 horas. El total de infectados en todo el país asciende a 392.009 y las víctimas fatales suman 8.271.

El Ministerio de Salud de la Nación informó este viernes que durante las últimas 24 horas se registraron 222 muertes y 11.717 nuevos casos positivos por coronavirus. Con estos datos, el total de infectados en todo el país asciende a 392.009 y las víctimas fatales suman 8.271.

Del total de esos casos, 1.190 (0,3%) son importados, 92.043 (23,5%) son contactos estrechos de casos confirmados, 239.019 (61%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.

Desde el último reporte emitido, se notificaron 142 nuevas muertes: 83 hombres, 54 residentes en la provincia de Buenos Aires; 14 residentes en la Ciudad de Buenos Aires (CABA); 2 residente en la provincia de Córdoba; 1 residentes en la provincia de Entre Ríos; 2 residentes en la provincia de Jujuy; 2 residente en la provincia de Mendoza; 2 residentes en la provincia de Río Negro; 1 residente de la provincia de Salta; 1 residente en la provincia de Tierra del Fuego; 4 residentes en la provincia de Tucumán; y 57 mujeres; 39 residentes en la provincia de Buenos Aires; 7 residentes en la Ciudad de Buenos Aires (CABA); 3 residente en la provincia de Entre Ríos; 3 residentes en la provincia de Jujuy; 1 residentes en la provincia de Mendoza; 1 residentes en la provincia de Río Negro; 2 residentes en la provincia de Santa Fe; y 1 residentes en la provincia de Tucumán.

En el reporte matutino se registraron 80 muertes: 47 hombres, 26 residentes en la provincia de Buenos Aires, ocho en la ciudad de Buenos Aires, dos en Chaco, tres en Jujuy, tres en Neuquén, dos en Santa Fe, uno en Tierra del Fuego, dos en Santa Cruz; y 33 mujeres, 24 residentes en la provincia de Buenos Aires, cinco en la ciudad de Buenos Aires, una en Río Negro y tres en Jujuy.

Durante la jornada del jueves fueron realizados 24.067 testeos y desde el inicio del brote se realizaron 1.196.878 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 26.376,5 muestras por millón de habitantes. A la fecha, el total de altas es de 280.165 personas.

El número de casos descartados hasta ayer es de 663.229 (por laboratorio y por criterio clínico/ epidemiológico).

Al encabezar el reporte diario que emite la autoridad sanitaria, la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, dijo que “cada infección” que se pueda prevenir hoy “es una cama que no se va ocupar en dos o tres semanas”. También llamó a “seguir trabajando para que el sistema de salud tenga menos tensión”.

La funcionaria sostuvo que la atención de la salud en la Argentina “está dando respuestas a expensas de una tensión muy importante del sistema y de un desgaste muy grande del recurso humano”.

Vizzotti dijo que el “aporte” de nuevos casos y camas de terapia intensiva ocupadas por parte de las provincias -por fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)- continúa “sosteniéndose y es importante en la suma del total país”.

“Seguimos teniendo 18 provincias con transmisión comunitaria extendida y no hemos logrado definir que se haya controlado la transmisión, con lo cual no se puede retirar de transmisión comunitaria a ninguna de las jurisdicciones que han entrado en esa situación en las últimas semanas”, agregó.

Mientras tanto, un total de 2.075 personas cursan la enfermedad en unidades de terapia intensiva en todo el país, el 71% de ellos en establecimientos de la ciudad y de la provincia de Buenos Aires, un 6,9% en Córdoba y 3,5% en Mendoza, según se indicó en el reporte.

La ocupación de camas de cuidados intensivos, más allá de la dolencia que explique la internación del paciente, a nivel nacional promedia el 59,2%, mientras que en el AMBA llega al 66,6%. ”Es la primera vez que (la ocupación de camas) aumenta a expensas del resto del país, que aumenta la ocupación total país y baja, poquito, pero baja, en el AMBA”, completó Vizzotti.