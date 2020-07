Vuelven los legisladores con la paridad y voto joven en agenda

Los proyectos no tienen tratamiento de preferencia. El cuerpo legislativo avanzará con el análisis de los proyectos remitidos por el Ejecutivo. El orden del día también incluye el tratamiento del Código Procesal de Familia y el Laboral. Las iniciativas contarían con los números suficientes para pasar al Senado.

Luego de dos semanas de receso, la Cámara de Diputados vuelve al recinto con miras a los proyectos del Ejecutivo Provincial referidos a la paridad de género y el voto joven.

En el temario de la sesión, el Cuerpo Legislativo deberá avanzar con la creación del Código Procesal de Familia y un proyecto que vino del Poder Judicial referido al Código Laboral.

PARIDAD

En la Comisión de Legislación de la Cámara de Diputados se encuentran tres proyectos que proponen la paridad. La diferencia es que dos de ellos contemplan a los tres poderes, mientras que el presentado por el gobernador Gustavo Valdés implica sólo al legislativo que tendría los números necesarios para ser sancionado y luego pasar al Senado.

La diputada Alicia Meixner del Partido Justicialista (PJ), cuyo proyecto propone la equidad en los tres poderes, comentó la necesidad de lograr consensos para sacar el mejor proyecto para la Provincia, deslizando la posibilidad de avanzar, por lo menos con la paridad en el ámbito legislativo. La diputada Eugenia Mancini de Cambio Austeridad y Progreso (CAP) apuntó a la necesidad de avanzar en un consenso para lograr la mejor normativa posible y observó que “no veo por qué dividen el tema de la paridad. Me parece que Corrientes ya cambió de mentalidad. No entiendo por qué se plantea ir este año por una ley y el año próximo seguir con las otras”.

“Lo que más cuesta es la confianza en el liderazgo femenino, que la sociedad pueda confiar en una mujer en el Poder Ejecutivo, en un gabinete. En los poderes legislativos se ha avanzado un poco más, pero cuesta en el ejecutivo”, aseveró la diputada.

En referencia a la paridad en el Poder Judicial, Mancini aclaró que su iniciativa no propone el incremento del número de integrantes del Superior Tribunal de Justicia, en una misma explicación que propinó la diputada Meixner (PJ) al ser consultada sobre este punto que también plantea su iniciativa.

Si bien no todos los diputados se manifestaron sobre la paridad y los proyectos que están en la Comisión de Legislación de la Cámara Baja, el proyecto de Valdés contaría con los números para ser aprobado.

El presidente del cuerpo legislativo Pedro Cassani, de Encuentro Liberal (ELI) confirmó que se trabajará en agosto sobre la iniciativa para pasarla al Senado, aunque también aclaró que la paridad no cuenta con tratamiento de preferencia.

Gustavo Valdés el 29 de octubre de 2018, también presentó el proyecto pero no fue tratado a pesar que también contaba con los números necesarios.

VOTO JOVEN

Si bien la paridad hoy es el tema de debate que se está produciendo en los tres poderes del Estado, el proyecto del voto joven -también el mandatario lo envió al legislativo- no tiene mayores disensos, ya que pocos se han pronunciado al respecto y los legisladores que lo han hecho solamente se mostraron a favor de sumar a las urnas a los jóvenes. La legisladora Mancini se refirió a la iniciativa y confirmó que “no lo hemos dialogado con mis pares, pero la visión que tengo es que los adultos vamos a tener la enorme responsabilidad de guiar a los jóvenes para que tengan toda la información necesaria para que puedan decidir a quién votar”.

De aprobarse la ley de voto joven que ya tomó estado parlamentario, en 2021 más de 30.000 menores de 18 años podrán elegir por primera vez en Corrientes a un gobernador, diputados y senadores.

Como corolario de los pronunciamientos que se fueron multiplicando con el correr de los días desde que el Ejecutivo Provincial presentó la iniciativas. Cassani avanzará con una reunión con los presidentes de los partidos políticos (25) que integran la alianza Encuentro por Corrientes (ECO) para lograr consenso.

También como parte del temario del cuerpo legislativo se encuentran el Código Procesal de Familia y Laboral.