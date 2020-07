Volvieron a internar a Carlos Menem y su estado es reservado

El ex presidente se encuentra en el sanatorio Los Arcos. El jueves cumplirá 90 años y no hay parte oficial sobre su salud a poco de haber sido dado de alta.

El ex presidente Carlos Menem fue internado nuevamente en la noche del martes por complicaciones en su salud, horas después de haber recibido el alta médica. De momento, no hay información oficial sobre su estado de salud. Este jueves cumplirá 90 años.

Si bien no hay palabra oficial sobre su estado de salud, algunos aseguran que su estado es delicado. El actual senador se encuentra en la Clínica Los Arcos de Palermo, se espera en el corto plazo la palabra de su hija Zulemita.

Menem fue dado de alta el lunes luego de permanecer 15 días internado en el Instituto del Diagnóstico y Tratamiento por una neumonía bilateral.

La mayor parte de la internación del actual senador fue en terapia intensiva debido a la gravedad del cuadro que atravesaba de “una neumonía en el pulmón derecho, con algo de líquido en la pleura”.