Continúa el paro de colectivos en Corrientes

En Corrientes, se mantiene activo el conflicto vinculado con el transporte público de pasajeros que en los últimos días se agudizó y paró totalmente el servicio. Por la falta de pago de haberes, entre aguinaldos y sueldos.

“Estamos en tratativas, el conflicto continúa”, comentaron desde el sector del transporte de Corrientes a lo largo de este martes. Agregaron que la situación podría normalizarse este miércoles, siempre y cuando se abone lo adeudado por parte de empresarios que durante los últimos años engrosaron suculentas ganancias, postergando a los trabajadores del volante y relegando a los usuarios, sin ninguna mejora de las tantas comprometidas por el sector y no obligadas ni impuestas por el estado concedente.

El lunes, la audiencia entre UTA, los empresarios de Fatap y el Ministerio de Transporte de la Nación pasó a un cuarto intermedio hasta las 13:00 de hoy sin mayores novedades.

UTA se moviliza por el atraso en los pagos: “No pedimos aumento simplemente queremos cobrar el sueldo”, aseguró César González secretario general de UTA. Hartos de escuchar promesas que después no se concretan, los choferes de colectivo tucumanos decidieron movilizarse. Decenas de trabajadores participan del reclamo en el que exigen el sueldo, las diferencias pospuestas y el aguinaldo adeudado.

“No pedimos que nos aumenten el sueldo, sólo que nos paguen lo que nos deben”, dijo el secretario General de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), César González. La convocatoria comenzó pasadas las 11:00 y se concentró en la rotonda del parque 9 de Julio. En un principio, 400 vehículos recorrerán el centro de la capital y esperarán que a las 15:00 se concrete la reunión pactada con el ministerio de Transporte, el ministerio de Trabajo, los empresarios y los representantes de UTA.

“Estamos viendo que los empresarios no pueden pagarnos y queremos que el Gobierno nos escuche”, dijo Marcelo, uno de los choferes agremiados. Y agregó: “estamos dejando de cumplir otros compromisos para llevar un plato de comida a la casa”.

Al llegar a la concentración, González les pidió a los trabajadores que se manejen con tranquilidad, que la marcha se desarrolle de forma ordenada y disciplinada.

“Desde el primer día no cambió nada. Estamos pidiendo igualdad de condiciones. Queremos tener lo mismo que tiene el AMBA. Sólo importa Buenos Aires, el resto de los ciudadanos del país es de segunda”, opinó el representante del gremio.

González estimó una deuda de $78.500 por cada trabajador y afirmó que son 3.600 los nucleados en el gremio. “Si el poder Ejecutivo Nacional no envía los fondos, la situación no se va a resolver”, cerró.