Una familia necesitó $36.955 para no ser pobre en Corrientes

Según el relevamiento mensual de precios de las Canastas Básicas realizado en el marco del Índice Barrial de Precios (IBP) en 151 negocios de la capital correntina y otras localidades como Empedrado, Goya y Santa Rosa; en el mes de junio una familia de dos adultos y dos niños precisó $ 36.955, para cubrir sus necesidades básicas durante un mes y no encontrarse por debajo de la línea de pobreza.

Mientras que para acceder a la Canasta Básica de Alimentos, la misma familia de cuatro integrantes, necesito $15.334,07 y no encontrarse por debajo de la línea de la indigencia.

El IBP se viene realizando en distintas provincias del país hace 9 años y a partir de junio también se suma Corrientes.

Este indicador permite medir mensualmente los precios de 57 productos que componen la CBA y realizar un seguimiento de la evolución del costo de la Canasta Básica Alimentaria y la Canasta Básica Total. Tal relevamiento se realiza en almacenes, carnicerías, verdulerías y supermercados de los barrios, considerando los precios de alimentos y productos más económicos.

Por lo cual esta herramienta es importante, ya que es indispensable contar con datos y estadísticas para establecer políticas públicas de redistribución de ingresos, de control de la inflación, entre otras.

Estos datos influyen en la política económica que puede contener o disparar los precios de los productos y también en la actualización de sueldos, jubilaciones, asignaciones, pensiones, montos de los programas de trabajos, entre otros. Más aun en estos tiempos de pandemia, donde el Estado debe fortalecer sus acciones de contención social y económica para la mayor parte de las familias de país.

En particular, el Estado debe garantizar la protección y contención para las personas más vulnerables, que en los últimos años ya se encontraban en condiciones de informalidad, precariedad o desocupación o que en estos últimos meses han perdido su trabajo por la retracción de la producción y la economía.

En la provincia esta investigación – acción – participación se lleva adelante desde el ISEPci Corrientes y la colaboración activa de compañeros que forman parte de la Organización Social Barrios de PIE, MuMaLa, Jóvenes de Pie, y Libres y Diverses.