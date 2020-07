Tres empedradeños tienen coronavirus en un barco pesquero

Se confirmaron 7 casos de Coronavirus en un buque pesquero, 3 afectados serían de Corrientes. El Ministerio de Salud confirmó que 7 tripulantes de un buque pesquero tienen coronavirus. Por el momento, los pacientes continúan la cuarentena en el buque, con seguimiento de los profesionales médicos. La tripulación se encontraba en alta mar hace 35 días y en ningún momento tuvieron contacto con alguien. Sin bien aún no trascendió de manera oficial el origen de los tripulantes contagiados, 3 de ellos serían de la localidad de Empedrado en la provincia de Corrientes.

Salud Nación informó que los 7 tripulantes hisopados a bordo del Buque Pesquero “Etchizen Maru”, el sábado por la noche, arrojaron resultado positivo de COVID-19.

A raíz de estos resultados, el COE realiza la investigación epidemiológica de los posibles mecanismos de transmisión del virus debido a que todas las personas antes de subir al avión rumbo a la provincia, hace 50 días, arrojaron resultado negativo cuando se les realizó el hisopado.

Una vez arribados a Ushuaia y antes de embarcar cumplieron con el aislamiento obligatorio de 14 días. Sin bien aún no trascendió de manera oficial el origen de los tripulantes contagiados, 3 de ellos serían de la localidad correntina de Empedrado.

Se precisó que un equipo de médicos subirá a la embarcación para realizar el hisopado al resto de los tripulantes que se encuentran en el Buque como así también observar las condiciones de seguridad e higiene. Los profesionales evaluarán el estado clínico de cada paciente para ver si requieren internación. Los resultados del resto de las personas estarán este lunes y se definirá el procedimiento a seguir.

El Ministerio de Salud valoró el resultado del protocolo de emergencia del Puerto que se activó a pesar de no haber criterio de casos sospechosos porque estuvieron 35 días en alta mar, y se les realizó el hisopado diagnosticándose la enfermedad.

Personal de Prefectura Naval Argentina realizó un cordón de seguridad para que nadie pueda ingresar y egresar del buque.