SUTECO solicita unificación de aumentos y paritaria

Así definirán condiciones del posible regreso a las aulas. Dado el contexto de crisis económica y emergencia sociosanitaria, el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Corrientes solicitó al Gobierno Provincial que unifique y pague en julio las actualizaciones salariales comprometidas (básico, fondo compensador, compensaciones). Que se convoque a nueva mesa salarial para discutir mejoras para el resto del 2020. Que haya Paritaria Nacional y Provincial para abordar condiciones de un posible regreso a las clases presenciales: “no podemos volver a la normalidad de aulas con 45 alumnos; escuelas sin luz, agua y baños que no funcionan, con falta de higiene y seguridad sanitaria”, resumió Fernando Ramírez.

El Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Corrientes (SUTECO) le solicitó al gobernador de la Provincia que, “dado el contexto de crisis económica y emergencia sociosanitaria, instruya la unificación y pago en el presente mes de julio de las actualizaciones salariales comprometidas para el resto del año y que están pendientes de cumplimiento”. Y que “convoque a una nueva mesa salarial para discutir mejoras para el resto del año y condiciones de un posible retorno de las clases presenciales”.

En la nota enviada a Gustavo Valdés, la Junta Ejecutiva del SUTECO demanda que el Ministerio de Hacienda liquide de manera unificada, con los haberes de ese mes, las mejoras de $500 al básico y $700 de fondo compensador que estaban previsto para julio; de $600 al básico y $700 de fondo compensador que están previstos para noviembre; así como las compensaciones extraordinarias pendientes de cumplimiento por parte del Gobierno Provincial.

También que se convoque a una nueva mesa salarial para discutir mejoras para el resto del año: “SUTECO no firmó el acta-acuerdo porque era absolutamente insuficiente y más del 70% de la docencia consideró lo mismo. Por eso es necesario que adelante a julio todo lo que se comprometieron y se vuelvan a discutir aumentos la segunda mitad del 2020”, señaló el secretario general Ramírez.

Comentó que “desde SUTECO seguimos sosteniendo que los plus y los montos en negros deben incorporarse al Salario Básico, de esta manera mejoran varios ítems y el beneficio también alcanza a nuestros jubilados”, añadió Ramírez.

“No podemos volver a la normalidad de aulas con 45 alumnos y escuelas sin agua”, advirtió.

SUTECO también reiteró la “necesidad de definir en Paritaria Nacional y Paritaria Provincial las condiciones laborales, sanitarias y edilicias para un posible regreso a las clases presenciales una vez que finalice el periodo de emergencia sanitaria” por la pandemia por Covid-19.

“No podemos volver a la normalidad de aulas con 45 alumnos; escuelas con problemas de luz, de agua potable; baños que no funcionan, déficit en la infraestructura escolar, falta de higiene y seguridad ambiental”, resumió.

Fernando Ramírez remarcó que “actualmente hay una reconfiguración de todo el sistema a partir de la no presencialidad; con teletrabajo, mayor flexibilización y carga horaria para los docentes; alumnos excluidos porque no tienen dispositivos o conectividad para cumplir con las actividades”.

El secretario general de SUTECO recordó que el 4 de junio en Paritaria Nacional junto a la CTERA “se logró un pliego de Condiciones Laborales para los docentes en el actual contexto de emergencia: incluye condiciones de trabajo, infraestructura escolar; teletrabajo, educación virtual, respeto a la intimidad, carga horaria, descanso, desconexión; licencias y salarios, derechos laborales y sindicales, cobertura de accidentes de trabajo y Formación Docente en Servicio” [https://bit.ly/2YsfeDw].

Ramírez señaló que “para un posible regreso a las clases presenciales, vamos a exigir que se respete lo acordado en la Paritaria Nacional de Condiciones Laborales” y “junto a CTERA estamos pidiendo Paritaria Nacional y Paritarias Provinciales especiales para abordar en conjunto las posibles condiciones de regreso a las aulas”.

En las últimas horas también se reunió, vía teleconferencia, el Plenario de Secretarios/as Generales y Junta Ejecutiva de CTERA en la que Sonia Alesso, Secretaria General, y Roberto Baradel, Secretario Adjunto, brindaron un informe sobre la situación educativa nacional. Los representantes de los sindicatos de base hicieron un detallado análisis de lo que está sucediendo en cada provincia y luego el plenario resolvió:

Exigir el pago total del aguinaldo, rechazando enérgicamente el pago en cuotas y el pago en término de los salarios en todo el país.

Exigir el cumplimiento del Acta Acuerdo Paritario del 4 de junio -Condiciones Laborales-.

Exigir una Paritaria Nacional Docente específica para tratar la vuelta a clases en forma presencial.

Solidaridad y apoyo a los distintos reclamos de los sindicatos de base de CTERA en cada provincia.

Defensa de Nuestro Régimen Previsional nacional y provincial.

Exigir el pago de la IFE para los docentes reemplazantes en todo el país.

Apoyar el Impuesto a las grandes fortunas que impulsan distintos sectores políticos, sindicales y sociales, fortaleciendo su difusión en todas las entidades de base.

Rechazo a las políticas de ajuste del Gobierno de Chubut y repudio a las políticas represivas, a la deuda salarial y al no pago del salario en tiempo y forma. Rechazamos en forma unánime el intento de criminalizar la protesta pacífica por medio de la Justicia.

Solidaridad con los docentes de UEPC de Córdoba y de AGMER ante reformas previsionales que ante la grave realidad de la pandemia, que atraviese el mundo y Argentina, caen sobre los bolsillos de activos y jubilados docentes.

Exigir que en Santa Cruz se cierre de forma inmediata, sin atribuir responsabilidad, los sumarios a los vocales electos de la Junta de Clasificación Inicial y Especial.

Reforma Impositiva integral para que en las provincias y en todo el país paguen los sectores de privilegio y no las/os trabajadoras/os.