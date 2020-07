Solicitarán un incremento de sueldos para los estatales

Pedirán también un plus para otros sectores que están trabajando en la pandemia. La Asociación de Trabajadores del Estado presentará hoy una nota en la Secretaría de Gobierno de Corrientes solicitando un encuentro para avanzar en las mejoras salariales de los agentes.

Tras el anuncio de incremento del plus unificado desde este mes para los agentes de la administración pública provincial, desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) informaron que desconocen la situación y que hoy solicitarán un encuentro para pedir una suba en los salarios y un plus adicional para otros sectores que también están trabajando durante esta pandemia.

Dado el anuncio del gobernador Gustavo Valdés que se dio a conocer a través de su cuenta de Twitter sobre el incremento del beneficio adicional que sube a $11.500 a partir de este mes para los agentes de la administración pública provincial, el secretario general de ATE, Walter Zamudio, sostuvo que “no sabemos en qué concepto y los montos de la suba que se otorgarán”.

“Hace dos semanas hemos pedido al secretario general de la Gobernación, Carlos Vignolo, una audiencia y este lunes vamos a insistir con el pedido de la reunión dada la pérdida de casi un 40% del poder adquisitivo en lo que va del año”.

“Dado que los empleados estatales tienen salarios muy desiguales nosotros no estamos de acuerdo con la definición de un solo porcentaje para todos porque el impacto no va a ser el mismo”.

El sindicalista recordó que “el Gobierno Provincial siempre establece un porcentaje de incremento y nosotros no estamos de acuerdo. Ellos anunciaron que para este año sería del 30%, pero no es lo mismo este porcentaje para una persona que gana $18.000 y otro que gana más de $50.000 pesos”.

En cuanto a la posibilidad del otorgamiento de un nuevo incremento y que el mismo sea abonado como un plus, Zamudio dijo que “nosotros estamos en contra de esta modalidad de pago, y si bien sirve porque los sueldos son muy bajos, estos montos se tienen que unificar con los salarios, ya que algunas sumas no impactan en los aportes y en el aguinaldo” y acotó que “queremos que todo lo que sea plus pase a formar parte de los salarios y que estos montos sean medidas excepcionales”.

“En este momento dada la grave pérdida del poder adquisitivo que tienen los empleados estatales podríamos convocar a una marcha pero por la pandemia no podemos, pero queremos encontrar la manera de charlar con el Gobierno para empezar a mejorar la situación de los trabajadores”.

PLUS ADICIONAL

Con relación a los plus adicionales que se están pagando a algunos sectores dado el trabajo que vienen llevando adelante durante esta pandemia, el referente sindical dijo que “el Gobierno está otorgando una suma de emergencia a los sectores de salud y seguridad, pero también hay otras áreas que están trabajando, como el personal de Desarrollo Social, por lo que ya hemos presentado nota y hasta ahora no tuvimos contestación”.

Walter Zamudio se refirió al plus adicional que están cobrando los empleados de la Caja Municipal y dijo que “el monto es de 4.000 pesos, es muy bajo y vamos a pedir que se incremente. Y luego del concurso de cargos que se está iniciando en el lugar, vamos a retomar las conversaciones sobre los salarios y el pase a planta de contratados”.