Solicitan regularización de los concursos docentes

Desde la docencia se solicita regularización, mayores plazos y sistema combinado de inscripción. En un nuevo documento presentado ante el Ministerio de Educación Provincial, el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Corrientes solicitó ante las autoridades de la cartera la regularización de concursos docentes anteriores, así como mayores plazos y un sistema combinado de inscripción (física y online) para el próximo concurso.

Con respecto al Concursos N°39 de Ingreso a la Docencia, SUTECO solicita que se cumpla con la Titularización en Primaria de este concurso que “no se realizó en febrero ni en marzo, luego vino el contexto de pandemia, aislamiento y continúa sin concretarse”.

Esta situación generó que otros docentes continúan sin cargo, quienes tienen pocas horas y quienes no pudieron acceder a más horas interinas y suplencias; con trabajadoras de la Educación que -por las medidas de aislamiento- “se encuentran sin salario asignado y padecen inestabilidad laboral”.

También demanda “resolución y claridad” de la situación de los “No Aptos del Concurso N°37 y 38, quienes continúan con tareas pasivas” y se solicita “la titularización y estabilidad laboral en todos los niveles”.

Respecto de la inscripción online para el Concurso N°40 de Interinatos y Suplencias, Titularización Docente, de Concurso de Ascenso y Traslados Definitivos; SUTECO demanda que “el período de inscripción se extienda hasta fin de año”, no de apenas un mes como plantea Educación; por las “serias dificultades de conectividad” que existe fundamentalmente en el interior provincial.

SUTECO solicita que se “habiliten las Escuelas Cabeceras para que, con sistema de turnos y cumpliendo con el aislamiento social, puedan recibir los documentos originales impresos que se requieren para la inscripción”.

“El 62% de los hogares de Corrientes no tiene acceso a internet. La conectividad en muy deficitaria y hasta nula en la mayor parte del interior provincial. Por lo que la inscripción online como única opción, es un grave error. Hay que resolver este problema a través de las escuelas cabeceras”, fundamentó el secretario general Fernando Ramírez.

El gremio también demanda que la Junta establezca un sistema de guardia y turnos para atender demandas y planteos de los docentes; que se salven “los vacíos legales generados con la inscripción online como única alternativa”.

Ramírez demandó que haya convocatoria a todos los sindicatos docentes, sin exención, para “analizar alternativas de solución a los problemas de inestabilidad laboral que persisten entre los docentes por la falta de concursos”.

“En este momento no hay Paritaria ni participación de SUTECO en mesa de relaciones laboral. Lo que hay son decisiones unilaterales que no contemplan las necesidades sociosanitarias, generan más inconvenientes que soluciones y con enormes vacíos legales”.