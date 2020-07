Solicitan al Gobierno activar urgente una mesa tripartita

Gremios y empresarios piden al Gobierno que active en forma urgente una mesa tripartita. Solicitaron al Ejecutivo que designe a los interlocutores para avanzar. Por videoconferencia se debatió en torno al documento de coyuntura de la UIA.

Todos los caminos deben conducir a la medicina anti pandemia y mucho más al día después en materia de producción, trabajo y economía. Síntesis del Foro de Convergencia (FC) que, a través de Zoom, mantuvieron referentes empresarios y dirigentes de la CGT en un encuentro que no contó con la presencia de funcionarios de la Casa Rosada.

Desde la mañana y pasado el mediodía representantes nucleados en la UIA, ABA, Cámara de Comercio, Cámara de la Construcción, la Sociedad Rural y departieron con dirigentes de Azopardo encabezados por el titular cegetista Héctor Daer.

En la charla se analizó el documento elaborado por la UIA membretado como “Hacia una nueva normalidad, propuestas para la reactivación productiva”, el cual consta de 75 páginas. Sobre el paper hubo coincidencias y una franja de grises en cuanto a interpretación no conflictiva. Empero el trazo grueso se fijó en una visión aguda que tienen tanto los empleadores como los dirigentes sindicales respecto a la Casa Rosada, de allí que privó la unidad de criterio para que el Gobierno “señale sus interlocutores válidos para el diálogo concreto tanto con empresas como referentes gremiales”, precisó una fuente a BAE Negocios.

El segundo tramo de aspiraciones del FC, de no llegar con éxito al primer ítem, es acercar propuestas puntuales sector por sector y que sean atendidas con la “seriedad necesaria” por el Gobierno. Y a tiempo y vista que los diferentes inicios para mesas de diálogo se fueron diluyendo en el tiempo, como sucedió con el foro del Compromiso Argentina Solidaria o el Comité Anticrisis, merced al Covid-19 pero no sólo en influencia sanitaria para articular un escenario de encuentro, el FC consideró que “la cita para una mesa de diálogo social, económico y productivo es imperiosa”.

Además de Daer estuvieron frente a sendos monitores el titular de UOCRA Gerardo Martínez y el líder de UPCN, Andrés Rodríguez.

El documento que ofreció la UIA para el análisis vía videeoconferencia versa sobre el impacto mundial de la pandemia, la Argentina frente al nuevo escenario, la construcción de consesons e instituciones por vía de acuerdos para el desarrollo y las propuestas para sostener y reactivar la actividad productiva.

En el desglose del último tópico aparecen como prioridad la necesidad de fomento a nuevas inversiones y empleo, el financiamiento productivo, la recuperación de exportaciones industriales, imperiosa necesidad de inversión pública para reactivar la demanda, como también la apertura de la industria en amplia gama hacia las nuevas tecnologías.

Acento especial en standard de urgencias para del desarrollo pyme/federal a la vista de lo que dejará el coronavirus en la región y el país, según lo anticiparon foros internacionales como la OIT, organismo que resaltó que América es al momento la zona más devastada en cuestión de empleo.