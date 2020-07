Sin nuevos casos y alta médica para el paciente “repatriado”

Sin nuevos casos, y alta médico para el paciente que llegó en el ómnibus de los “repatriados”. De acuerdo a lo informado por el parte oficial diario, en Corrientes siguen siendo 125 casos los positivos acumulados a la fecha. No hay casos nuevos.

Persisten ocho casos positivos activos: siete de ellos corresponde a personas de Capital y uno en Goya.

Nuevamente no hubo contagios de Coronavirus Covid-19 en el territorio correntino, a la vez que se concretó el alta del paciente de Empedrado tras su recuperación.

A la fecha se mantiene en 125 el acumulado de casos positivos, de los cuales 117 personas se han recuperado y fueron dadas de alta.

Continúan activos 8 positivos, uno de ellos internado en grave estado en Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Llano, dos en sala general del hospital de Campaña quienes se muestran estable clínicamente, los otros cinco se recuperan aislados en sus domicilios en buen estado de salud.

Hay dos pacientes sospechosos internados también en el hospital de Campaña en condición clínica estable. Permanecen en aislamiento preventivo obligatorio 1.055 personas, mientras han concluido esa condición de aislamiento 12.597 personas.

El Comité de Crisis hace suyas las palabras del gobernador Gustavo Valdés, que pide a la población el máximo de cuidado y el cumplimiento de las medidas de protección, higiene y distanciamiento social. Sosteniendo que la Pandemia no ha pasado y que en gran parte del territorio nacional y las fronteras hay importantes focos de contagios, por lo que es necesario mantenerse en alerta y cumpliendo las indicaciones que emanan de las autoridades sanitarias y gubernamentales.