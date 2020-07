Setién ensayó una respuesta al duro pedido de autocrítica

Lo formuló el capitán Lionel Messi y las dudas que sembró sobre su futuro como DT del Barcelona. El entrenador brindó una conferencia de prensa luego de la derrota ante el Osasuna, en una jornada en la que el Real Madrid se consagró campeón de La Liga española.

Barcelona cayó en el Camp Nou ante el Osasuna y Lionel Messi no ocultó su malestar por haber perdido el título a manos del Real Madrid. “No queríamos terminar de esta manera, pero marca un poco cómo fue el año. Un equipo muy irregular, muy débil al que crean muy fácil y nos hacen goles. Nosotros ayudamos para que el Madrid se lleve esta Liga. Debemos hacer autocrítica, empezando por nosotros, pero una autocrítica global”, disparó La Pulga.

El capitán del equipo culé fue más allá y alertó: “Dije antes que para ganar la Champions no nos iba a alcanzar y al final no nos alcanzó ni para La Liga. Si queremos pelear la Champions tenemos que cambiar muchísimo porque si no el partido de Nápoli también lo vamos a perder”.

También envió un mensaje directo al cuerpo técnico y a la dirigencia: “Lo que vivimos de enero para acá fue muy malo. La gente del club seguramente está muy caliente y es normal, porque nosotros también lo estamos. Es lógico que se sientan así. Venimos de las derrotas de Roma y Liverpool y la gente se queda sin paciencia porque nosotros no les estamos dando nada”.

LA RESPUESTA

En conferencia de prensa, Quique Setién fue consultado sobre estos dichos del máximo referente del Barcelona. El DT reconoció “en parte” lo expresado por La Pulga y sembró dudas cuando le preguntaron si espera seguir siendo el entrenador del blaugrana en la Champions League.

“Espero seguir siendo el entrenador, pero no lo sé. Estoy de acuerdo con él (por Messi) en muchas cosas. Tenemos que hacer autocrítica y nos va a costar, pero tenemos que mejorar porque si no lo hacemos nos va a costar no solo la Champions sino cualquier cosa que podamos pretender. Aunque también hay muchas cosas que hemos hecho bien y se reduce todo al acierto”.

Setién analizó el partido con el Osasuna, que logró el tanto sobre la hora con un hombre menos, y afirmó que no se hizo todo mal. “Hemos tirado diez córners: si metemos uno seguramente no perdemos. Es verdad que tenemos que hacer autocrítica. Si somos como somos de exigentes es evidente que hay cosas por mejorar, pero yo no echaría todo por tierra”.

REAL MADRID

Con relación a la consagración del Real Madrid, tampoco dudó: “La sensación que tengo es de tristeza y frustración. La derrota es absolutamente injusta, quizá no haber perdido la Liga, porque hemos dejado puntos que tendríamos que haber ganado. El nivel del Madrid fue muy alto. Lo dije varias veces: no esperaba que ninguno de los equipos ganara todos los partidos, y el Madrid va camino a eso”.

AUTOCRÍTICA

Al igual que Messi, pidió por una autocrítica global. “Tiene que venir por parte de todos. Yo soy el máximo responsable y por supuesto que me encuentro capacitado y con la energía para revertirlo. Estoy convencido que vamos a ser un equipo diferente, con la actitud y un aspecto anímico a tope para afrontar ese campeonato”. Y sobre la Champions, concluyó: “Es obvio que hay cosas que no hemos podido conseguir. Hemos estado tratando de mejorarlas, sabemos cuáles son, pero no acabamos de conseguirlo. No estamos del todo satisfechos con lo que hemos hecho en algunas cosas, pero en otras sí. Hay que afrontar el torneo con optimismo y mejorar las cosas que no hemos podido hasta ahora”.