Servicios que no funcionarán en el feriado de la Virgen de Itatí

Este 16 de julio, feriado provincial por la Coronación Pontificia de la Virgen de Itatí, no funcionarán las oficinas municipales, provinciales y nacionales con dependencia en Corrientes.

¿CUÁLES SON?

Los bancos, el Registro Civil, PAMI, ANSES, DPEC y IOSCOR no atenderán al público. Mientras que el Correo Argentino solo realizará actividades de reparto. No habrá recolección de residuos. Mientras que Defunciones, Tránsito, Guardia Urbana, Transporte y ambulancias mantendrán sus respectivas guardias. La Agencia Correntina de Recaudación (ACOR) atenderá normalmente.

La Caja Municipal de Préstamos el jueves trabajará de 8:00 a 14:00, con todos los servicios disponibles que presta a diario, como cobro de impuestos, servicios, multas; y el Tribunal de Faltas tendrá una guardia que atenderá de 8:00 a 17:00, sólo para trámites urgentes relacionados con multas y secuestros comunes.

La Dirección General de Defunciones funcionará con una guardia de urgencias que atiende en el horario de 8:00 a 13:00, en la oficina en la Municipalidad de 25 de Mayo 1178, exclusivamente para trámites de inhumaciones, libre tránsito y permiso de cremaciones de recientes fallecidos.

Los cementerios San Juan Bautista y San Isidro de Laguna Brava, estarán abiertos de 8:00 a 12:00, sólo para casos de sepelios, y los deudos podrán acompañar al cortejo mientras se cumpla el distanciamiento, social y preventivo.

Se dispondrán guardias en el servicio de emergencias (ambulancias), y en las áreas de Tránsito, Transporte, y Guardia Urbana.

Las Ferias de la Ciudad se desarrollarán de manera normal; este jueves de 8:00 a 13:00, en la plaza La Cruz. Los puestos ubicados en los mercados de Abasto (El Piso) y de Productos Frescos, estarán cerrados este jueves.

El Paseo de Compras El Piso y Zona Norte (San Gerónimo) abrirán normalmente de 8:00 a 21:00.

Los Centros de informes turísticos tanto de plaza Vera, plaza Cabral como de Punta Tacuara, estarán cerrados; y no funcionará el servicio de Eco Bicis.

Permanecerá cerrado el Centro Emisor de Licencias de conducir, las demás dependencias administrativas municipales; y tampoco se cobrará el estacionamiento medido.