Segundo hisopado negativo en Milagros y no hay casos en Goya

Las últimas horas, le dio negativo el tercer hisopado a Milagros, la joven que tenía coronavirus en Goya, y no hay casos de Coronavirus en esa ciudad del interior provincial.

También le dio negativo a los integrantes convivientes el resultado del segundo hisopado.

No obstante ésta información, la paciente no está de alta automáticamente, ya que hay que terminar con el protocolo de cuarentena.