Se va Quique Setién y hay tres candidatos en Barcelona

Quiénes son los tres candidatos a dirigir al Barcelona en caso que se marche Quique Setién. Cuando aún restan algunas semanas para el reinicio de la Champions League, la dirigencia ya tiene tres opciones por si el técnico no continúa en el cargo.

Plan A, plan B, plan C y plan D.

El Barcelona está preparado para lo que podría ser la salida de Quique Setién, director técnico que cuenta con el respaldo de la dirigencia, pero cuyo desempeño podría acabar con una salida si el rendimiento del equipo en la Champions League no es el esperado.

Después de haber perdido La Liga ante el Real Madrid y de los desencuentros que tuvo con algunos referentes del plantel, como el capitán Lionel Messi, el ex entrenador del Betis está en la cuerda floja y con la competencia continental en el horizonte.

El 8 de agosto, el conjunto catalán recibirá al Napoli en el Camp Nou tras el 1 a 1 cosechado en Italia. En caso de ganar o de obtener un empate con más de un gol, accederá al Final 8, donde las llaves de cuartos y semifinal se definirán sin público a partido único en Portugal, sede también de la gran final.

En caso de perder, se despedirá del último trofeo de la temporada y acabará la campaña sin nuevas copas en la vitrina.

Por eso que hay varios nombres que suenan como posible reemplazo de Setién.

RESPALDO

Obviamente, el plan A ya fue anunciado por la dirigencia, cuando tras una reunión la semana pasada se respaldó al DT y se lo confirmó como quien estará en el cargo durante la Champions League. Pero esto no significa que vaya a continuar cuando culmine la temporada.

XAVI HERNÁNDEZ

En caso que se concrete su salida, el principal apuntado es Xavi Hernández. El ex futbolista del club y actual entrenador del Al Saad de Qatar ya ha rechazado un ofrecimiento en enero tras la partida de Ernesto Valverde, pero sabe que en algún momento se hará cargo del banquillo del Camp Nou. “Ahora que me he probado, me veo capaz y es una ilusión. Es un sueño volver al Barcelona. Ya lo he dicho en muchas ocasiones: considero al Barça mi casa, es mi vida. Estoy aprendiendo muchísimo como entrenador en Qatar. Evidentemente entrenar al Barça son palabras mayores, tienes que verlo claro, estar muy preparado. Es todo un proceso y espero que algún día pueda llegar”, señaló durante una entrevista con el canal de Youtube Post United en abril.

LAURENT BLANC

Como el ex futbolista español que tiene contrato con el club qatarí hasta mediados de 2021 podría rechazar una nueva oferta, la dirigencia ha anotado un segundo nombre. Según publicó el sitio Sport este martes, la cúpula dio el visto bueno para el arribo de Laurent Blanc. El francés que dirigió al PSG y a la selección de su país aceptaría un vínculo de un año, lo que le permitiría al Barcelona poder maniobrar más fácilmente en caso que su rendimiento no sea el esperado. El hombre que como futbolista estuvo una temporada (1996/97) en el elenco catalán no dirige desde 2016, pero estaría dispuesto a aceptar el reto y es un nombre que convence en Cataluña.

PATRICK KLUIVERT

Por último, el plan D sería darle una oportunidad a Patrick Kluivert, quien actualmente trabaja al frente de la reserva del Barcelona. El holandés cuenta con el carácter y el conocimiento suficiente como para plantase delante del vestuario azulgrana sin ser cuestionado por los referentes y, además, comparte la filosofía de juego histórica del club. Según el sitio Mundo Deportivo, su nombre tiene consenso dentro del club, pero la gran duda es si pesará su falta de experiencia al frente de un equipo profesional.

Kluivert jugó en la escuadra culé entre 1998 y 2004 etapa durante la cual marcó más de 100 goles y ganó una Liga. Tras su retiro en la temporada 2007/08 trabajó como asistente de varios entrenadores, incluido de Louis Van Gaal en Holanda, selección con la que obtuvo un tercer puesto en el Mundial de Brasil 2014. Más tarde, asumió el cargo de director deportivo del PSG, pero tras un año se marchó para unirse a las inferiores del Barcelona.

Mientras esta danza de nombres recorre los pasillos del Camp Nou, el Barcelona se prepara para lo que será el duelo ante el Napoli por la revancha de los octavos de final de la Champions League que se disputará el 8 de agosto.

LIONEL MESSI

Luego de su despedida de La Liga con un contundente 5 a 0 sobre el Alavés, Lionel Messi advirtió que era tiempo para dejar de hablar y concentrarse en mejorar para poder conseguir la Orejona: “Necesitamos un poco de tranquilidad en este parón. Como dije el otro día, limpiar la cabeza y volver con más ganas que nunca. Ya dijimos todo lo que tenemos que decir, ya hicimos nuestra autocrítica y ahora hay que estabilizarnos y dar lo mejor. Ya no hay más que hablar, sino demostrar que hicimos el cambio”. Resta tiempo para saber si estas semanas le servirán al elenco culé para conseguir el nivel de juego pretendido o si sumará una nueva frustración que -seguramente- acabe la salida de Setién.