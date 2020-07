Se reúnen gremios y Educación por el regreso a clases

Desde las 10:00 de este martes, se analizará el Protocolo para la vuelta a las aulas en Corrientes. Los gremios y Educación se reúnen este martes.

Será el primer encuentro vía zoom que tendrán las partes después que se aprobara el protocolo para el regreso a las aulas, la semana pasada.

Aún sin fechas claras para el regreso a las aulas, este martes, los referentes del sector docente y del Ministerio de Educación Provincial mantendrán una audiencia vía zoom.

El encuentro será el primero a nivel provincial luego que el Consejo Federal de Educación aprobara el protocolo marco de regreso a las aulas.

Tanto la ministra de Educación, Susana Benítez como el titular de ACDP, José Gea, manifestaron que lo acordado a nivel nacional no significaba una fecha concreta para la vuelta a las escuelas, más allá que el mes de agosto había sido una de las fechas tentativas.

La audiencia se realizará este martes a las 10 de la mañana.

HAY TEMOR

“Muchos padres tienen miedo de mandar a sus hijos a la escuela”, dijo José Gea.

Tras haber participado de la reunión del Consejo Federal de Educación en la que se acordó el protocolo de vuelta a clases, José Gea, titular de CDP, señaló que es necesario replicar las reuniones nacionales en Corrientes para dar tranquilidad a la comunidad educativa.

Tras la aprobación del protocolo general en el Consejo Federal de Educación, José Gea, referente de ACDP quien participó del encuentro, remarcó que lo consensuado no implica “una fecha de regreso a las escuelas porque se sigue priorizando el pensamiento de los profesionales de la salud para la vuelta”.

A nivel nacional, “exigimos que lo trabajado en el Consejo, se de en cada jurisdicción. En lo local, exigimos que las condiciones edilicias estén dadas y para eso hay que hacer un relevamiento de todos los edificios”.

“Tenemos que mirar que las escuelas estén con la higiene debida, además del personal adecuado para garantizar que no haya ningún tipo de inconveniente. Para todo eso tenemos que reunirnos. A nivel provincial necesitamos un lineamiento especial”, aseguró.

“La comunidad educativa tiene que estar representada”, insistió, el titular de ACDP en referencia al Ministerio de Educación, los docentes y referentes de la salud. “Creo que en cuanto a lo pedagógico tenemos las herramientas y somos idóneos en el tema”.

“Me parece importante explicar que armar un protocolo no significa empezar mañana las clases. Cuando se trata de las vidas no podemos tomar las cosas a la ligera. Lo del Consejo es un avance y en la Provincia necesitamos de estas mismas reuniones”, dijo Gea, ya que a pesar de los avances aún hay tutores que temen enviar a sus hijos, consideró.

Agregó que las escuelas rurales como primera etapa en el regreso, también tienen sus riesgos. “Las condiciones tienen que ser tanto para las escuelas rurales como para las de ciudad y no hay que olvidar el tema del transporte urbano e interurbano, ya que muchos docentes van desde las ciudades hacia las escuelas rurales como también muchos chicos que se trasladan por largas distancias”, concluyó.