Se fueron 20 años de trabajo

Lo dijo el dueño del comercio que se prendió fuego en Goya. En medio de la angustia que vive por estas horas Claudio Samaniego propietario de Lubricampo, frente al saldo lamentable tras el voraz incendio, aseguró que no quedó nada de lo que tenía en dos locales de avenida Mazzanti 215-17.

Si bien todavía no se conocen los motivos certeros que hayan originado las llamas, el propietario no descarta que se trate de un inconveniente eléctrico.

“Soy un hombre de trabajo, no se hacer otra cosa, esto que tenía me dieron los clientes”, dijo apesadumbrado por lo que está atravesando, y aseveró que se calculaba que lo perdido sería entre 30 y 40 millones de pesos.

Lubricampo es un comercio con una antigüedad de 20 años, trabajando en la comercialización de implementos agrícolas y ferretería en general, que funcionaba hasta el incendio en dos locales, abarcando en total unos 20 x 35 metros cuadrados, que son alquilados, donde además estaba la vivienda donde residía la familia, que aclaró a pesar de lo ocurrido están todos bien. También se lamentó varias veces, no tener asegurado el comercio.

El hombre indicó, que alrededor de las 23:00 de este miércoles se inició el fuego y en pocos minutos se fue esparciendo por los dos locales, sin poder detenerse, más allá del accionar de bomberos que no daban abasto, policía de Corrientes y vecinos que intentaron en vano que el fuego no avance.

Claudio Samaniego, estaba shokeado por lo ocurrido con su comercio, fruto del esfuerzo junto a su familia, y dos personas que lo ayudan, a quienes calificó como compañeros de trabajo, “porque yo no soy jefe ni nada”, dijo para contar como es la relación con su personal.

El comerciante agradeció a todos, bomberos Voluntarios, y dijo que fue ejemplar la actuación del personal policial y de los vecinos. La familia está compuesta por dos hijos 7 de y 13 años y su esposa.