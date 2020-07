Rompieron el Puente Pexoa por los escombros para un country

Denunciarán penalmente a los choferes de LUSA por romper una parte importante de la estructura del histórico Puente Pexoa. Camiones de la empresa de recolección de residuos de la Capital, llevaban escombros con un peso superior al permitido en esa travesía, 1.5 toneladas.

Se abrirá una investigación judicial, que no pocos aseguran, que prospere.

Los vehículos de gran porte fueron contratados bajo cuerda, para prestar servicios a una persona ligada al poder de turno. Las mejoras del Puente habían sido inauguradas el año pasado, con una inversión de más de 10 millones de pesos.

No fue solo una carga la que pasó ilegalmente, sino un “convoy” de camiones que atravesó el lugar. Pero pasará, pasará, pero el último quedará.

En la zona se desarrolló el Catalinas Country Club, donde un actual legislador nacional, como un ex súper ministro y hoy senador de la provincia, tienen mansiones al mejor estilo de Falcon Crest, la famosa novela norteamericana.

Allí se siguen construyendo amplias viviendas.