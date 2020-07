Renovar las esperanzas y no caer en la desilusión

La localidad de Itatí celebró los 120 años de la Coronación Pontificia de Nuestra Señora de Itatí en un contexto diferente, ya que el pueblo estuvo “aislado” y sin visitantes.

Cientos de miles de fieles y devotos que todos los años llegan a la localidad para rendir honores a la Virgen desde diversos lugares de la Argentina y de países vecinos, esta vez no pudieron estar como consecuencia de la pandemia.

Los itateños la veneraron con misas y otros homenajes particulares, cada uno desde su hogar.

Este año, bajo el lema “Con María, servidores de la esperanza”, el Arzobispo de Corrientes, Monseñor Andrés Stanovnik, presidió la misa central con una Basílica a puertas cerradas.

El oficio fue transmitido por las redes sociales y concelebrado con el rector de la Basílica de Itatí, Padre Porfirio Ramírez.

En su homilía pidió que “renovemos las esperanzas todos los días y debemos cuidarnos para que no nos ganen la desilusión y la amargura”.

Monseñor reflexionó que “aquí estamos de nuevo, queridísima Madre de Itatí, tus hijos, hermanos de tu Hijo Jesús, pueblo peregrino, afligidos por no poder estar cerca tuyo y contemplar tu rostro maternal. Tu mirada de amor nos llena de consuelo, de paz y de fortaleza, que tanto necesitamos para ser buenos cristianos y ayudarnos unos a otros en estos momentos de crisis. Nos duele aún más no estar junto a Vos, porque este año se cumplen 120 años de la Coronación Pontificia de tu imagen”. “Sabemos que Vos, más que nadie, comprende los grandes problemas que nos agobian por las consecuencias de la pandemia de Covid-19”.

Y prosiguió que “por ello, nos dirigimos a Vos, agradecidos por una parte y angustiados e implorantes por otra, para que nos socorras con la gracia de la unidad, del diálogo abierto y del cuidado por todos. Esa gracia que transforma el corazón, lo hace agradecido y lo dispone para buscar el encuentro con todos los medios que tiene a su alcance; y, a la vez, siente repugnancia a todo lo que es búsqueda ansiosa por el interés individual, particular o sectorial, que siempre se alimenta de la división y sobrevive fomentando el caos”.

“Necesitamos la gracia de esa resistencia para soportar y permanecer en el esfuerzo por construir encuentro, fraternidad y solidaridad”. Y remarcó que “en el Año Mariano que estamos transitando, nos inspira el lema, ‘Con María, servidores de la esperanza’. En los tiempos que nos toca vivir, necesitamos renovar la esperanza todos los días y cuidarnos que no nos gane la desilusión y la amargura”, enfatizó Monseñor.