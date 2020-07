Refuerzan controles ante la aparición de más yacarés en costanera

Lo hacen con bomberos y agentes, solicitan que no se acerquen a los animales. Varios ejemplares se aproximaron ayer a las playas de la costanera y ante la presencia de personas que pretendieron cazarlos se dispuso un fuerte operativo para su resguardo. Solicitan que no se los moleste.

Aprovechando la pronunciada bajante del Río Paraná y el sol, ayer por la mañana varios ejemplares de yacaré volvieron a hacerse presentes en la costanera de la ciudad y ante la presencia de curiosos y también de vándalos que pretendieron agredirlos, debieron reforzar los controles para resguardar la seguridad de los animales.

Desde la Dirección de Recursos Naturales de la Provincia explicaron que agentes del área provincial como de la municipalidad y los bomberos voluntarios se encuentran recorriendo la zona ribereña para impedir el ataque hacia los lagartos de gran tamaño que aparecen periódicamente en la superficie.

Autoridades provinciales reiteraron el pedido hacia la ciudadanía para que no agredan ni molesten a los yacarés que aparecen sobre las playas, a pesar que se trata de animales inofensivos siempre y cuando no se los perturbe. Ante la presencia de personas o embarcaciones que pretendan lastimar o cazar a los lagartos, pueden realizarse las denuncias al 0-800-5555-6864 o dar aviso a la Prefectura Naval Argentina.

“En la costanera, precisamente cerca del club Mbiguá Mboy, suelen aparecer varios yacarés y (este lunes) al ejemplar grande se sumó otro más pequeño, por lo que ante la presencia de personas que intentaron agredirlos, realizamos el monitoreo constante entre los agentes de Recursos Naturales, la Guardia Urbana Municipal y se sumaron bomberos voluntarios”, explicó desde El Litoral el director de Recursos Naturales de la Provincia, Carlos Bacqué.

“No son animales peligrosos y suelen huir al verse amenazados. Ahora aprovechan la bajante del Río Paraná y el sol para salir a la superficie y nos preocupa que pueda haber vándalos que los ataquen o busquen cazarlos”, añadió el funcionario provincial.

Desde el Gobierno de la Provincia se encuentran evaluando las medidas y acciones necesarias para garantizar la preservación y la seguridad de los yacarés que se encuentran en las inmediaciones de la costanera capitalina.

“El hábitat de los yacarés es la zona costera de la ciudad y debemos cuidarlos porque son un símbolo de Corrientes y forman parte del patrimonio local. En estos días vamos a buscar reunirnos con especialistas veterinarios del Centro de Conservación Aguará para buscar la mejor manera de protegerlos de las potenciales amenazas que tienen en la costanera”, expresó Bacqué.

“Son animales majestuosos y apelamos a la concientización de las personas para que no los ataquen ni molesten”, señaló.