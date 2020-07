Reabrió la revistería de Tini Alarcón

“Va a costar porque me falta mi compañero de toda la vida”. María Bernachea trabajó a la par junto a su esposo de lunes a lunes. Hoy debe reabrir la revistería ya que es el único ingreso de la familia. Miguel Tini Alarcón (62) se desplazaba en su motocicleta y fue atropellado por un vehículo que se dio a la fuga. Antes de morir aportó datos para identificar a los autores del hecho.

“Con toda la fuerza, hay que seguir adelante por mis hijos. Va a costar muchísimo porque me va a faltar mi esposo, mi amigo, mi compañero de toda la vida”, manifestó María Bernachea, esposa de Tini Alarcón quien fuera embestido por una camioneta.

Tras el impacto, el canillita cayó al pavimento y sufrió importantes lesiones, por lo que fue trasladado al Hospital Escuela donde se confirmó que sufrió una fractura de húmero.

“A papá le hubiese gustado que sigamos con la revistería, me dijo mi hijo y por ellos dos saque fuerza para salir adelante”, aseguró María.

María no guarda rencor contra quienes atropellaron a su marido y huyeron. “A muchas personas les sorprende la paz que tengo en mi corazón. Me dan pena, ya los perdoné. Que se encargue la justicia divina, no les deseo nada malo”, afirmó.

“Tini era el sostén de la familia, por eso estoy acá al pie del cañón. Nosotros no tenemos ninguna entrada fija, nunca tuvimos una entrada del estado, ni un salario ni una beca”, comentó.