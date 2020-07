¿Qué pasará con los Juegos Olímpicos?

El coronavirus vuelve a poner en peligro los juegos de Tokio. Los Juegos Olímpicos 2020, reprogramados para el 23 de julio de 2021, no podrían celebrarse si las condiciones que rodean a la pandemia de coronavirus que motivaron que no puedan realizarse este año “continúan como están actualmente”, admitió este miércoles el presidente del comité organizador, Yoshiro Mori.

“Si la situación actual continúa, no podríamos realizar los Juegos el año próximo”, reconoció Mori en una entrevista que concedió a la televisión japonesa NHK, que reprodujo el periódico español Mundo Deportivo.

Los Juegos Olímpicos de Tokio que debían haber comenzado hoy, fueron programados por la pandemia para el 23 de julio y hasta el 8 de agosto de 2021.

En tanto, el Comité Olímpico Internacional (COI) y los organizadores japoneses expresaron su “confianza” que podrán llevarse a cabo, aunque han ofrecido pocos detalles sobre las medidas de seguridad que adoptarán para mitigar los contagios de coronavirus.

“Sería demasiado para nosotros responder a cada una de estas preguntas hipotéticas. No creo que esta situación dure un año más, espero que la humanidad pueda vencer al coronavirus y para ello es necesario encontrar una vacuna”, añadió Yoshiro Mori.

Sólo un 23 por ciento de los japoneses está a favor de los Juegos Olímpicos en Tokio.

El COI adelantó que una de las medidas preventivas será simplificar los Juegos para ayudar a reducir los altos costos, pero no aclaró si habrá espectadores en las competencias, que incluirán a 11.000 atletas olímpicos y 4.400 paralímpicos distribuidos en 42 sedes.