Preocupación en Alvear por coronavirus en nene de 8 años

Coronavirus en Corrientes: el niño de ocho años es asintomático e hisoparán a cinco familias. El intendente de Alvear, Miguel Salvarredy, se refirió al nuevo caso y al retorno a la Fase 1 de esa localidad. El niño de ocho años es asintomático y mañana se realizarán hisopados a cinco familias que se vincularon con el menor.

El niño de 8 años es el segundo de los infectados de la localidad y se vinculó con otras personas. El primero fue su tío. El lunes se realizaron ocho hisopados y volvió a dar positivo el tío mayor de edad y se realizaron 17 hisopados más y solo dio positivo el niño.

“Es una enfermedad que no tiene cura y tenemos que hacer bien las cosas para no tener problemas mayores”, explicó el jefe comunal y agregó que “si respetamos las normas preventivas, no vamos a tener problemas y la única alternativa es cumplir con el protocolo y las medidas de salud e higiene correspondientes”.

el nene “estuvo jugando al fútbol y compartiendo momentos normalmente porque no presentaba síntomas”, aseguró el intendente. Salvarredy, señaló que este jueves continuarán las acciones y los hisopados para determinar la trazabilidad.

“El gobernador (Valdés) y el ministro de Salud (Cardozo) recomendaron hacer un relevamiento para determinar las visitas y los vínculos del niño, a las familias y chicos que el contactó, les pedimos que se queden en sus casas hasta que se realicen los hisopados, el niño y su tío, no presentaron síntomas”, remarcó.

Los doctores especialistas del Comité de Crisis están viajando hacia Alvear para determinar las próximas tareas desde mañana. “El gobernador me llama cada cuatro horas para consultar, siempre estuvimos acompañandos”, concluyó.