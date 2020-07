Premiarán al Joven Empresario Correntino

En el marco del evento “Emprender20 Corrientes”, los jóvenes de la Federación Empresarial de Corrientes (Fecorr) reconocerán a los jóvenes empresarios y emprendedores (18 a 40 años) destacados de Corrientes.

Fecorr Joven presenta “Premio Joven”, la distinción que reconoce a los jóvenes empresarios y emprendedores destacados de Corrientes. Se reconocerá a los que mantienen su gestión en la mejora constante, los que son socialmente responsables con el desarrollo de su actividad, los que tienen que afrontar la difícil tarea de continuar con el negocio familiar y aquellos que con su esfuerzo y trabajo contribuyen al desarrollo de nuestra provincia.

Las categorías para participar del “Premio Joven” son:

Relevo Generacional: mención que busca reconocer a quien se haya incorporado como gestor de una empresa familiar, agregándole valor y expandiendo el negocio familiar.

Desarrollo productivo regional: mención que destaca la labor de quien logra generar las condiciones para que la riqueza generada en una localidad sea apropiada equitativamente por el conjunto de la población local.

Desarrollo tecnológico: mención que galardona a aquel emprendedor que haya incorporado tecnología de última generación para llevar a su emprendimiento a un nivel más competitivo.

Promoción de oficios: mención que distingue al emprendedor que se destaque por la técnica específica y/o la ejecución de un oficio.

Iniciativa Emprendedora: mención que diferencia la labor de empresas incipientes, en función a su desarrollo y proyección.

Triple impacto: mención que destaca al emprendedor que haya desarrollado y potenciado su empresa a través del valor económico, la mirada social y el trabajo con el medio ambiente.

Del ganador de cada categoría surgirá el Joven Empresario Correntino 2020 y será quien representará a nuestra provincia en la edición nacional del Premio Joven Empresario de CAME Joven (Comisión de Jóvenes de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa), que se realizará en Buenos Aires el año que viene.

Los postulantes deberán tener entre 18 y 40 años, un emprendimiento en marcha en la provincia de Corrientes, estar inscripto/a formalmente en AFIP y completar el Formulario de Inscripción que se encuentra en el sitio web:

www.emprendercorrientes.com/premio

Lo deberán hacer antes del viernes 31 de julio del 2020.

El ganador se hará acreedor del acceso a un crédito de $100.000 (crédito “Potenciar” a tasa preferencial otorgado por la Municipalidad de la ciudad de Corrientes) y $60.000 en efectivo (de los cuales $40.000 en efectivo son otorgados por la Comisión Directiva de Fecorr y $20.000 en efectivo son otorgados por la Vicegobernación de Gustavo Canteros) y un taller práctico de 2 hs. acerca de Marca Personal con Daniel Colombo. Además los 6 finalistas serán premiados con $20.000 en efectivo (otorgados por Vicegobernación – Gustavo Canteros) y un taller práctico de 2 hs. acerca de Marca Personal con Daniel Colombo para cada uno.

La elección del premio estará a cargo de un jurado compuesto por miembros de la Vicegobernación, de la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes y de Fecorr.

Los ganadores del “Premio Joven Empresario” serán anunciados en la nueva edición de “Emprender Corrientes”, momento en que serán sorprendidos en sus hogares con la entrega del premio de manera presencial. Se desarrollará los próximos jueves 6 y viernes 7 de agosto, desde las 19:00hs vía streaming, de acceso libre y gratuito con alcance nacional.

“Emprender Corrientes 2020” se iniciará el jueves 6 de agosto a las 19:00 con destacados expositores, miembros y líderes de renombradas organizaciones quienes compartirán sus conocimientos, experiencias y claves para alcanzar la excelencia empresarial.

A las 19:40 se realizará un Workshop a cargo de Luzzi Digital: “Vender más en Instagram”, seguido por el cierre a cargo de Andy Clar, fundadora de Chicas en New York, con una charla que hará soñar y potenciar a los emprendedores.

El viernes 7 de agosto, a partir de las 19:00 se iniciará la segunda jornada del evento con un living emprendedor donde participarán emprendedores locales: Iván Romero (Medialunas Calentitas), Will Gallego (Will), Cecilio Pascarella y Viviana Ledesma (Don Cecilio). Seguidos por un workshop a cargo de Sabrina Castelli (Mujer Financiera): “Finanzas para Emprendedores: Cómo hacer crecer tu negocio”. A las 21:15 se realizará una charla motivadora a cargo de Leo Piccioli (Ex CEO Staples Latinoamérica).

A las 22:15 la reconocida premiación al “Joven Empresario de la Provincia de Corrientes”.

La inscripción para participar del evento “Emprender20 Corrientes” está abierta y es totalmente gratuita desde el link: www.emprendercorrientes.com.

Para acceder al link para ver la transmisión del evento, los participantes deben inscribirse previamente en el sitio mencionado.

Para inscribirse en el Premio Joven Empresario deben postularse, en alguna de las 6 categorías disponibles hasta el 31 de julio inclusive, en www.emprendercorrientes.com/premio.