Policías correntinas reanimaron dos veces a una beba

Inicialmente lo hicieron en una comisaría, donde lograron compensarla, luego volvió a recaer camino al Pediátrico, donde la reanimaron nuevamente.

Ocurrió el miércoles a las 20:30 aproximadamente, cuando se hizo presente en la Comisaría 10ª de Laguna Brava una mujer solicitando ayuda y trasladaba a una bebé que no tenía signos vitales.

Al tomar conocimiento del hecho las oficiales Zamudio y Roa, junto con la sargento Débora Gómez, constataron que la bebé de 4 meses de edad no poseía signos vitales, para lo cual se le realizó R.C.P hasta que se la estabilizó.

Luego de eso se trasladó a la madre de 19 años con la beba en brazos en el móvil Policial C-335 a cargo de la oficial subayudante Roa con personal a cargo. Además se pidió colaboración al móvil de la Comisaria 22ª para un cordón sanitario hasta el Hospital de Niños Juan Pablo II.

“Al llegar al lugar entramos al hospital con la criatura que nuevamente habría perdido los signos vitales, pero con el actuar rápido de la doctora que nos recibió, se pudo estabilizar a la bebé, poniendo a salvo la vida de la misma. “La madre se mostró agradecida en todo momento ya que sin la asistencia policial no hubiese podido lograr poner a resguardo a la niña”, testimonió una de las uniformadas que participó del operativo.