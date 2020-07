Piden divulgar una prueba fundamental en el crimen del bancario

El fiscal sostuvo que “ninguno de los testigos que declararon identifica concretamente” a Falcione. Al cumplirse dos años del asesinato de Bardessono, se fijó la fecha que se conocerá la sentencia.

En la continuidad del juicio por el crimen del bancario de Corrientes Mario Bardessono, el fiscal del juicio Carlos Lértora, solicitó este miércoles la divulgación de una prueba que podría ser fundamental para la resolución del caso, en el que está imputado como autor del hecho el ex funcionario del Concejo Deliberante Miguel Ángel Falcione.

En la audiencia del debate desarrollada este martes se dio a conocer que el martes 21 de julio se dictará la sentencia en el juicio por el asesinato cometido el 16 de julio de 2018 en Corrientes.

“Se solicitó la publicación en los canales de televisión de la ciudad de uno de los fotogramas tomados por las cámaras de seguridad de un vehículo que aparece con gente”, afirmó Lértora en referencia a un automóvil estacionado en la escena del crimen.

Según el fiscal estas personas “podrían ser testigos fundamentales para la identificación positiva del imputado al momento del hecho”.

Sucede que, de acuerdo con las declaraciones de Lértora, hasta el momento “ninguno (de los testigos que declararon) identifica concretamente” a Falcione como autor de hecho, “o por lo menos no se le ha preguntado”, dijo.

Al ser consultado por la validez de la declaración de Falcione en sede policial al momento de entregarse, el fiscal indicó que “la declaración de un imputado en la Policía aunque se haya hecho con abogados defensores puede ser negada o no ratificada en el juzgado de Instrucción, no puede entrar al juicio”.

Este jueves 16 se cumplen dos años del asesinato de Bardessono, quien al salir de un supermercado en pleno centro de Corrientes fue atacado con un cuchillo que le provocó serias heridas y un profundo corte en el cuello por lo que murió desangrado.