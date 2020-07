Perpetua para el homicida del estacionamiento en el supermercado 

El Tribunal Oral Penal N°1, condenó a Miguel Ángel Falcione, a prisión perpetua por el homicidio agravado de Mario Bardessono, ocurrido en el estacionamiento del Supermercado Impulso en 2018.

La querella, a cargo del doctor Arrieta solicitó la pena de prisión perpetua, por su parte la Fiscalía solicitó 20 años y la defensa pidió la absolución de Falcione.

UN POCO DE PAZ

“Ahora lo puedo dejar volar en paz a mi papá”. Lo aseguró la hija de Mario Bardessono tras conocer la sentencia de prisión perpetua para el asesino de su padre, Miguel Ángel Falcione.

Enfatizó que “se hizo justicia, nunca dude que esto sería así”.

“No tengo palabras para agradecer a los abogados y a Dios”, Gabriela comentó que “no puede ser que esté todo tan claro y que haya dudas sobre lo sucedido… pero ahora lo puedo dejar volar en paz a mi papá”.

“El pedido de la fiscalía fue impecable y el alegato de mi abogado fue excelente creo que no le faltó ni una coma y se hizo justicia”, señaló.

Aseguró que “desde el primer momento supe que estábamos bien con el proceso y que no había dudas. La verdad es que hoy cuando escuche los alegatos me tranquilice mucho y confiaba que mi papá de alguna manera estaba conmigo y que se tenía que hacer justicia esperando una fallo ejemplificador para llegar a mi casa y decirle a mis hijos que la justicia existe… y eso sucedió”, cerró desde radio Dos.