Pergolini y el anticipo de la carta de Boca Juniors a la Conmebol

El vicepresidente del Xeneize manifestó las dudas en cuanto a la reanudación de la Copa Libertadores y los permisos en cada país de Sudamérica: “¿Qué si hay un aeropuerto cerrado y no se puede viajar? ¿Nos sacan los puntos?”, se preguntó.

Mientras en Argentina se espera por los permisos del Gobierno Nacional para que los clubes puedan volver a entrenar, al menos los que juegan Copa Libertadores, la Conmebol ya tiene todo dispuesto para que el 15 de septiembre vuelva a rodar la pelota en el torneo de clubes más importante de América. Sin embargo, la situación del coronavirus en los distintos países de Sudamérica todavía es complicada y eso genera varias dudas de cara a la vuelta del certamen.

En este contexto, Mario Pergolini realizó hoy algunas declaraciones al respecto en su programa de Radio Vorterix, donde reveló una postura de la Comisión Directiva de Boca.

“Hay aeropuertos que están cerrados. No sé cómo va a llegar el avión. Con Independiente Medellín nosotros ya jugamos la ida, en cancha de Boca, el último que jugamos. Ahora tenemos que ir allá y no sabemos si van a abrir el aeropuerto. Estoy diciendo algo interno, pero pediremos que nos aclaren qué pasa si no podemos viajar”, sostuvo el conductor.