Penal de San Cayetano, entre el abuso sexual y los negocios “externos”

La querella pidió la prisión de altos funcionarios del Servicio Penitenciario Provincial por el caso de abuso sexual de la que fue víctima una guardiacárcel de la Unidad Penal N°6. La medida preventiva deberá resolverla el juez de Instrucción N°4, Leandro Maciel, donde quedó alojada la denuncia. Hay presiones del poder político para que los oficiales penitenciarios con rango superior, no terminen encarcelados. Están involucrados el Director de la Cárcel de San Cayetano, Ariel Ramírez, quien sería el responsable del vejamen, como su segundo, el subdirector Marcelo Sandoval, y lo que podría convertirse en un escándalo, la subjefa del Organismo Penitenciario de la Provincia, la Inspectora General, María Aurora Canteros, por encubrir el episodio. Más allá de la gravedad de los hechos, hasta el momento el ministerio de Seguridad no fijó una posición oficial sobre el incidente ahora investigado por la justicia. La prensa ligada al gobierno, hizo silencio de radio.

En principio se escuchó rumores de que los titulares de la Unidad de San Cayetano serían removidos de su cargo, pero nada de eso ocurrió. Ariel Ramírez salió de licencia y, insólitamente el sub director Sandoval quedó a cargo de la penitenciaria más allá de estar imputado. Algunos por lo bajo hablan de corrupción en la cárcel de procesados. No está claro lo que sucede con la producción de la enorme huerta del lugar, como la chanchería y ladrillera que producen en la parte externa del penal. Se estima que casi 20 mil ladrillos fueron trasladados hacia San Luis del Palmar, donde está la casa paterna de uno de los directivos.

El jueves de la semana pasada, se alquiló para un cumpleaños el quincho que pertenece al servicio Penitenciario que se encuentra frente a la unidad carcelaria, con una concurrencia de casi 50 personas, número que viola lo dispuesto por el gobierno provincial en la Fase 5 del aislamiento social preventivo obligatorio.