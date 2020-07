Paso de los Libres volvió a fase 1 y anunciaron 290 hisopados más

El gobernador de Corrientes, brindó una conferencia de prensa, en Paso de los Libres, tras anunciar el retroceso de la cuarentena a la fase más estricta en esa localidad. “Estamos enfrentando tal vez el momento más difícil que estamos atravesando desde el inicio de la pandemia y tal vez haya gente que no estén entendiendo la gravedad de lo que está sucediendo” indicó.

Gustavo Valdés confirmó el retroceso a la fase más estricta de la cuarentena en conferencia de prensa para la ciudad de Paso de los Libres. Y brindó los pasos a seguir tras el brote de Coronavirus que dejó nuevos casos, más de 80 aislados e hisopados que aguardan resultados. “De un total de 24 casos activos que tiene la provincia, 18 corresponden a Paso de los Libres y tenemos el potencial problema que el sistema de salud esté contaminado también”, advirtió.

Valdés comenzó anunciando que “tenemos que ser absolutamente cuidadosos y queremos que la comunidad de Paso de los Libres sepa que estamos para acompañarlos, respaldarlos y fundamentalmente estamos para preservar la salud de todos los correntinos”.

Explicó que “las medidas que vamos a tomar no son las más simpáticas pero necesitamos tener este tiempo para saber la profundidad de los contagios que hoy tenemos en Paso de los Libres”.

Señaló que “hoy hicimos 250 hisopados y vamos a terminar la jornada con 290 hisopados realizados en la localidad para saber dónde está, cómo es y cómo se produjo el contagio”.

Valdés informó que Paso de los Libres retornará a la fase 1, la más estricta de la cuarentena, hasta el próximo 8 de agosto. “Serán 10 días más, vamos a estar habilitando únicamente lo esencial como las farmacias, los supermercados, los panificados, las carnicerías, las fruterías y a partir del primero de agosto vamos a estar habilitando las ferreterías”.

Agregó que “hemos decidido que todo el servicio de camioneros y el servicio del centro de frontera, tengan la obligatoriedad de hisoparse una vez por semana, que es lo que estamos haciendo con todas las personas que van y vienen al Chaco y que tienen trabajos esenciales”.

“Son medidas fuertes pero son medidas que tenemos que tomar para sacar a Paso de los Libres adelante. Tengo la confianza y la certeza que vamos a contar con el respaldo de la ciudadanía de Paso de los Libres”, señaló Valdés.

QUEDATE EN CASA

Valdés trató de ser lo más claro posible a la hora de solicitar la colaboración de todos los libreños. “Sé que es un primer desafío difícil pero nos va a permitir tener a nosotros una acabada visión de lo que está pasando en Paso de los Libres. Si Dios quiere, y nos comportamos como corresponde y hacemos lo que cada uno tenemos que hacer, vamos a salir de la fase uno y vamos a volver pronto a la normalidad que teníamos anteriormente para tratar de llegar nuevamente a la fase 5”.

“Mucho cuidado con las reuniones porque nosotros no podemos tener a un Policía en la casa de cada uno pero sepamos que tenemos que cuidar a nuestra familia, a nuestros hijos pero fundamentalmente a todos aquellos que tienen una mayor exposición al COVID y son los que terminan sufriendo estas consecuencias”, puntualizó.

El gobernador pidió un “esfuerzo conjunto” entre provincia y municipio para “lograr que Paso de los Libres esté nuevamente incorporada a la provincia”. Le pidió “a los libreños medidas que son simples, sencillas como la utilización permanente del barbijo, permanecer en sus casas, el lavado de manos con agua, jabón o alcohol en gel que vamos a proveerlos de manera masiva”.

Valdés solicitó “tomemos esto con seriedad. Esto no se trata de competir ni de buscar culpables. Esto se trata que cuando no hacemos lo que tenemos que hacer, mueren correntinos, mueren libreños y nosotros estamos para cuidar a todos. Si no aplicamos estas medidas vamos a tener mucho por lamentarnos. Si Dios quiere vamos a salir adelante juntos”.

Diario21.tv